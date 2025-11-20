La UD no quiere parar

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:08 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Liderato, aunque sea provisional, a tiro y alargar todavía más una imponente racha de resultados que no registra derrota alguna en las últimas siete jornadas. Encima, en casa, ante su gente en lo que se anuncia una tarde de buena carga ambiental por las ganas que se perciben de seguir empujando al equipo. Así pilla a la UD la visita del Albacete al Gran Canaria, compromiso en el que asume toda la carga de favoritismo por cuestiones obvias.

Pocos hay en la categoría que luzcan la fachada y sensaciones que el grupo que adiestra Luis García, con mecanismos superiores y la impresión generalizada de que aún no tocó techo. Partido a partido se está encargando de certificar unas prestaciones que se reflejan, a la perfección, en la tabla clasificatoria, aunque el trabajo no ha terminado y queda por delante faena, lo que no quita la excelente valoración que se hace de todo lo transcurrido hasta la fecha.

Horkas, un seguro bajo palos.

Nadie quiere el debilitamiento que implican los elogios, advertencia que martillea a diario por todos los rincones de Barranco Seco. Y esa tensión en el personal, con la que se muestra encantado el entrenador, sostiene la versión reluciente de esta UD, eficaz, madura y pragmática por encima de letanías estéticas. Para subir hay que ganar. Y mucho. La receta pasa por insistir y que persista el hambre en los futbolistas, ese nervio por vivir cada encuentro como una reválida aunque no resulte fácil hacer cotidiana una presión solo apta para los mejores. Y esta UD en esta categoría tiene que ser la mejor.

Lo que espera este viernes debe transcurrir más por lo propio que por lo ajeno. Esto es, que prevalezca la consigna que más conviene y que no necesariamente debe pasar por dominar o someter. Hubo días en los que se prosperó desde la cesión de metros y balón y otros en los que todo funcionó a golpe de electricidad, recuérdense los minutos de vértigo para remontar y liquidar al Racing. También se dieron actuaciones más sostenidas y uniformes. Lo que da de comer son los puntos y ahí siempre cumple la UD. Sin desmerecer al Albacete, Raúl Lizoain y Jefté presentes en su tarjeta de presentación, no ha de ser obstáculo en el propósito del anfitrión.

Loiodice en la medular, Viti como sustituto del sancionado Marvin Park e Iván Gil como gran beneficiado de la vacante que deja la lesión de Ale García constituyen los matices más relevantes con respecto a la jornada pasada.

Un Pejiño al alza

La baza de Pejiño, semanas atrás impensable y ahora en absoluta vigencia, sumará argumentos en la ofensiva con dirección a la portería de Mariño. Viene de marcar el gol ganador en Valladolid y habiéndose hecho sitio en el once titular. No entraba en los pronósticos su presencia por la competencia que hay en el frente atacante, pero se lo ha ganado en la meritocracia impuesta y que no entiende de privilegios ni caprichos. Está de dulce el gaditano en su intento por ser el que fue y para la grada su estilo justifica el pago de la entrada.

Zancada, finura, verticalidad, remate fácil, arte con el balón... Pejiño encarna una metáfora de esta UD en crecida que no quiere parar en su deseo por dormir, nuevamente, en lo más alto, por encima de todos.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Pejiño, Iván Gil, Manu Fuster; y Lukovic.

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Morci, Pacheco, Riki, Lazo, Puertas y Jefté.

Árbitro: Morilla Turrión (Comité navarro).

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 19.30.