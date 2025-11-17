Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar

Aunque el tiempo de baja «será según evolución», el canterano se tendrá por delante al menos un mes y medio de convalecencia

La Unión Deportiva Las Palmas dio a conocer este lunes la lesión que sufre el atacante Ale García, confirmándose la mala noticia para el conjunto amarillo: el canterano sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial derecho, por lo que todo apunta a que se perderá lo que resta de 2025.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el extremo isleño, tras sentir unas molestias en el transcurso del partido frente al Real Valladolid (0-1), han confirmado que el jugador sufre dicha lesión.

Aunque el club ha señalado en un comunicado que «el tiempo de baja será según evolución», lo cierto es que las lesiones de dicha naturaleza suelen conllevar una convalecencia de entre seis y ocho semanas.

Hasta el momento, Ale García se había convertido en la gran revelación del equipo y su máximo artillero con cuatro dianas, además de aportar una asistencia en el fenomenal arranque de competición que ha cosechado la UD.