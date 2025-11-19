Jefté: «Jugar contra el equipo de tu tierra, ante tu familia, es más que especial»

El ariete grancanario aterriza en la isla como uno de los artilleros del Albacete | Su doblete ante el Eibar activa el radar de un encuentro trampa para la UD Las Palmas

-Sin duda, será un partido especial para usted...

-La verdad es que sí. Es un sentimiento muy bonito el que me transmite este partido. Es el equipo al que seguía desde pequeño. Volver a jugar contra la UD Las Palmas, el equipo de tu tierra, mola mucho. Y además, con la familia delante. Era una fecha más que marcada en el calendario. Y lo mejor es que llegamos con buenas sensaciones y con una dinámica positiva porque, por otro lado no será un rival ni un campo sencillo.

-¿Le han llamado muchos familiares y amigos a renglón de este partido? ¿Le animan o prefieren que se corte un poco, al menos esta jornada?

-Toda mi familia me apoya y sé que celebrarán los goles, aunque pueda doler por el rival. Otra cosa son los amigos (risas), lo cual lo entiendo. He recibido alguna que otra llamada y mensajitos en una dirección y en la otra. Pero soy jugador del Albacete y me debo a este club en el cual estoy encantando.

-Después de un comienzo algo raruno, parece que ya con ese doblete ante el Eibar recupera ese acierto que tanto se codicia como delantero. ¿En qué punto se encuentra de sensaciones en este punto de la temporada?

-Ciertamente, como dice, el inicio para mí fue un poco extraño, porque creo que he estado bien, entrenando a tope y enchufado en los sistemas del equipo. Pero es lo que pasa con los delanteros, dependes de esas rachas que te marcan pese al rendimiento. No llegaba la pelota a entrar en la portería; era lo único que faltaba. Ante el Eibar me quité un peso de encima, porque vivimos del gol.

-¿Celebrarías el gol, si marcas en el Estadio de Gran Canaria?

-Pues sí, porque el Albacete lo necesita. Eso sí, lo haría con todo el respeto del mundo, aunque la gente sabe que me fui de Las Palmas hace años, no estuve tanto tiempo en la entidad pese a que a mi presencia en el club fue en dos etapas, una primera desde benjamines y la otra, recalando en Las Palmas Atlético. Ahora me debo a este equipo y celebrarlo sería una muestra de felicidad con un grupo. No sería, ni mucho menos, con la intención de ofender o molestar.

-También parece que el Albacete va al alza en las últimas jornadas, tras acumular 9 puntos en los últimos cinco partidos. ¿Cómo ve a su Queso Mecánico?

-Pues algo parecido te podría decir. Ahora se está viendo un equipo más sólido. Estoy contento porque estamos jugando bien y estamos con ganas. Todos somos conscientes de que, en una competición tan larga como esta, debemos seguir trabajando partido a partido para estar lo más arriba posible en la tabla. Por ello, estamos todos con ganas de que llegue el viernes.

-Lo curioso es que se mide a un rival que goza de un excelente momento, tercero en la tabla con un juego que invita al optimismo. ¿Cómo definiría la situación de la UD en estos momentos?

-Vemos que es un rival muy sólido, que se defiende muy bien y que tiene esa fortuna clave de cara a portería. Creo que es un candidato claro al ascenso, si bien sabemos lo cambiante que es esta Segunda División que, con dos victorias te plantas en zona de ascenso y con dos derrotas te asomas al abismo. En cualquier caso, debemos fijarnos en nosotros mismos para darles el susto. Somos un equipo muy ofensivo, que busca ir al ataque y, en ese sentido, esperamos seguir con esa mentalidad.

-Y a nivel personal ¿Cómo está siendo su adaptación al día a día en Albacete?

-Fantástica. La gente es bastante amable y muy simpática en La Mancha. Albacete es una ciudad acogedora en la que se vive bien. Me cuentan que me debo preparar ahora para el invierno cuando bajen las temperaturas porque aquí hace bastante frío, pero por otro lado, he vivido en Austria o Rumanía, por lo que no creo que lo pase mal por ello (risas).

-Quiero retomar esa última etapa en la UD, donde le vimos compartir vestuario con flamantes figuras de los últimos años como Valerón, Viera, Nauzet Alemán.... ¿Cómo era la convivencia con tanto crack?

-Lo cierto es que fue una etapa fabulosa. Estaba alternando entre Las Palmas Atlético y varias convocatorias con el primer equipo. Estabas en el vestuario con unos jugadores espectaculares. Flipabas con ese fútbol. Gozabas, trabajabas y te divertías ahí. Simplemente, se trataba de disfrutarlo.

-Con todo ello, un delantero como usted, que el año pasado se proclamó pichichi en la Superliga griega, ¿no le tanteó la UD para enfundarse la camiseta amarilla?

-Pues sí. No le voy a mentir, hubo contactos este pasado verano, pero digamos que fueron contactos entre representantes. Pero no sé en qué acabó, se quedó en ese nivel. Digamos que no llegó evolucionar.

-¿Cómo cree que le recibirá la afición amarilla este viernes?

-No lo sé. El público es soberano y se merecen todo mi respetos y mi cariño. Imagino que habrá gente que me recibirá bien y puede que haya gente que me pite, algo que es normal por portar la camiseta del conjunto rival. Pero también hay que ser conscientes de que me fui de Las Palmas hace mucho tiempo y puede que haya también una lógica indiferencia. En cualquier caso, estoy trabajando a tope para darlo todo en este encuentro que me hace mucha ilusión jugar.