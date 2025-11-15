Blindaje al área de Horkas, hasta siete goleadores diferentes y fiabilidad total

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

En la UD que está moldeando Luis García, de momento de impecable efectividad al margen de debates estéticos relacionados con el estilo, hay rasgos predominantes que explican su línea ascendente y uniforme. El técnico asumió el proyecto sabiendo que la fiabilidad era una línea roja para sostener todo lo demás y por ahí empezó a edificar su obra. Con independencia de los resultados, mayoritariamente positivos y salvando el borrón en la Copa del Rey, el equipo siempre ha tenido un rendimiento incuestionable y que le ha permitido conservar sus opciones incluso en las derrotas.

El mandamiento sagrado del entrenador pasa por el pragmatismo en una categoría en la que la efectividad es la que marca las diferencias más allá de méritos y cuestiones varias. La igualdad que impera, sin ningún conjunto muy por encima de los demás, obliga a ajustar al máximo los detalles. Disponer de una plantilla amplia (solo la desgraciada lesión de Recoba le ha recortado efectivos), con posibilidad de rotar, dar relevos y disponer siempre de frescura física, termina por explotar las potencialidades de un bloque de calidad y experiencia contrastada.

Porque como siempre ha repetido García, la UD igualando a sus adversarios en sudor y esfuerzo amplifica, de manera definitiva, sus virtudes. Y así se ha escrito el camino desarrollado hasta ahora, corriendo lo mismo o más que el oponente porque lo demás llega solo.

Seis porterías a cero son el cimiento de todo. Nadie ha podido hacerle más de un gol a la UD en LaLiga Hypermotion, y ya se ha pasado el algodón de un Racing de Santander de amplia factura anotadora. Desde ese pilar, un Horkas inaccesible que, además, lo para todo, crece y germina el ideario impuesto. La asignatura pendiente que condenó otros proyectos, la fragilidad atrás, ya superada y con nota como elemento vertebrador. Ocho goles en contra es el mejor dato a estas alturas en Segunda... Y en Primera. Que se dice pronto.

Si en el área propia las noticias son inmejorables, en la contraria no se desentona. Las diecieséis dianas anotadas han tenido hasta siete protagonistas diferentes, con Ale García destacado con sus cinco aciertos, seguido de Lukovic (3), Clemente, Mármol y Gil (2) y completando la nómina Barcia y Pejiño con uno. Esta diversificación del gol, con Jonathan Viera o Jesé, que parecen seguros en este apartado todavía por estrenar, también constituye un factor de enorme calado a la hora de leer las líneas magistrales de esta UD que va como un tiro.