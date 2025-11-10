Luis García, en los números de Paco Herrera en 2014 y Pimienta en 2022

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Con trece jornadas discurridas y una ola de ilusión que la afición no disimula a propósito de esta UD de Luis García, sueños de ascenso a Primera bien presentes, resulta inevitable mirar a los precedentes en Segunda que acabaron de la mejor manera, de la que ahora todos pretenden. Y lo cierto es que en absoluto desentonan las comparaciones a estas alturas del calendario con Paco Herrera (2014) y García Pimienta (2022), los últimos antecesores en el banquillo que, con Ramírez en la presidencia, se apuntaron el éxito de devolver al equipo a la máxima categoría.

Curiosamente ambos, Herrera y Pimienta, calcaban sus parámetros en esta fecha con idénticos 26 puntos, solo tres más de los que ahora lucen en el casillero, una diferencia casi testimonial y que acredita al proyecto actual, cuyo fin es el mismo que los mencionados. Mejoraban, eso sí, el apartado anotador, pues, en orden cronológico, se acumulaban 22 y 16 tantos a favor por los 15 actuales. Eso sí, en la faceta defensiva, el balance con Luis García (8) mejora al de Herrera (10) pero es ligeramente peor al de Pimienta (5). Panoramas, en todo caso, similares y que certifican el buen camino que se lleva y con un discurso que calca la prudencia y llamamientos a la unión que han sido igualmente característicos por la línea de contención que comparten estos profesionales del gremio, con independencia a su grado de experiencia en los banquillos.

Con Herrera subió en 2015 con una promoción de por medio, eliminando primero al Valladolid y, posteriormente, superando al Zaragoza en el cruce culminante. El pasaporte a la gloria con Pimienta resultó menos dramático ya en 2023, pues se hizo de manera directa, al quedar en segunda posición con un empate sin goles ante el Alavés. Y siempre con el nexo común de vivir el desenlace en casa, con el calor del Gran Canaria. Con vistas a 2026, se firma cualquier vía siempre y cuando devuelva el lugar perdido entre los grandes.

«Tenemos nuestro camino. La competición es muy larga, tenemos que ser muy humildes, para ganar los partidos hay que hacer muchísimas cosas. Lo más importante es trabajar en el día a día como lo hace este grupo. Un resultado o dos no nos tienen que confundir y no mandamos mensaje a nadie. Tenemos que seguir nuestro camino, seguir exigiéndonos», insistió Luis García al término del encuentro frente al Racing consciente de la necesidad de mantener la tensión competitiva para que el elogio no debilite.

El preparador asturiano cuenta con la completa complicidad de la plantilla en este propósito de blindarse al ruido exterior y focalizar fuerzas en lo inmediato, sin distracciones periféricas. Por eso en el vestuario, pese a la resaca feliz, no se esperó demasiado a comenzar a hablar de la batalla del viernes en Valladolid.