Psicología para superar la crisis

ronald ramírez alemán (enviado especial) cádiz

Ni en sus peores pesadillas se imaginaba Paco Herrera un batacazo como el que vivió el sábado en el primer partido tras su regreso al banquillo amarillo. Pero el veterano técnico, que cuenta con una larga experiencia en la categoría, sabe que la reacción debe llegar por su lado y que el camino es recuperar anímicamente a un vestuario hundido. Porque la goleada ante el Cádiz fue la gota que colmó el vaso de una serie de despropósitos que han hecho descender al equipo hasta la octava posición y alejarse a ocho puntos de los puestos de ascenso directo. Cinco partidos sin ganar, una victoria en los últimos nueve encuentros, un triunfo en siete salidas... Los números, lejos de ser propios para un conjunto que aspira a subir por la vía rápida, ya ni dan para jugar los Playoffs.

Y este cúmulo de acontecimientos ha cogido descolocado a los jugadores, quienes se muestran cada vez con menos confianza, con la autoestima baja y una inseguridad que les impide rendir al nivel que se les presupone. Por ello, esta semana de trabajo será fundamental para Paco Herrera. Su intención es hablar con el grupo, mantener charlas tanto individuales como colectivas, y hacer ver a los futbolistas que hay tiempo y materia prima para revertir la situación. Queda mucho todavía, y aunque cada vez hay menos margen de error, las posibilidades continúan intactas.

Con apenas cinco entrenamientos, Herrera no pudo comprobar hasta el encuentro en Cádiz el estado real del equipo. Una UD que cuenta con un plantel envidiable, pero que vive acomplejado tras una corta pero convulsa etapa con Manolo Jiménez que fue de más a menos. El profesional catalán sabe que el factor psicológico es fundamental en estas situaciones, y es que en el último ascenso a Primera del conjunto grancanario, también paso por momentos parecidos con el representativo. Está, por lo tanto, acostumbrado a convivir en estados de crisis y se siente con capacidad de sacar la empresa adelante. «Creo que lo que necesitan los jugadores es una palabra de aliento y el mensaje de que son capaces de salir de esta situación», expuso tras la debacle en el Carranza, y este será el primer punto de trabajo de cara al próximo partido frente al Oviedo.

Son muchos los jugadores que están lejos de su nivel, y es un problema más mental que físico. Futbolistas como Raúl Fernández, Lemos, De la Bella o Timor, que empezaron el curso como un tiro, viven en un mar de dudas, no les sale nada y esto provoca que el rendimiento global del equipo se vea afectado. La profesionalidad y actitud no se pone en cuestión. Y la calidad, mucho menos. Es la cabeza lo que está fallando en el peor momento de la temporada para la Unión Deportiva y el entrenador sabe que hasta que no recupere la moral de grupo, la reacción será imposible.

«No recordaba así a los jugadores que he tenido en mi primera etapa, hay que convencerles y lo voy a conseguir», prometió un Paco Herrera al que su planteamiento ofensivo en el Cádiz no le pudo salir peor. Quiso lanzar un mensaje de valentía al vestuario acumulando jugadores de ataque, pero su estrategia terminó siendo contraproducente en el feudo de uno de los conjuntos más en forma de la categoría como es el cuadro cadista.

No variará su plan. Sin embargo, esto no le cejará en su empeño de convertir a la Unión Deportiva en un conjunto dominador, que controle los partidos a través del esférico y salga a ganar cada choque sin reservas. A pesar del mal momento, está más que satisfecho con los mimbres que cuenta y no cree necesario acudir al mercado invernal. Su convencimiento es total con sus futbolistas y cree que desde que logre imponer su impronta, el juego y los resultados llegarán.