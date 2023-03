El plan de Pimienta: ofensiva total

García Pimienta no va a dar pistas antes de que se anuncie oficialmente el once de la UD para medir fuerzas al Tenerife en el Heliodoro. Pero, con la ambición de ir a por el partido, como es uso y costumbre en cada jornada, y el derbi no resulta excepción, su plan de partido pasa por una ofensiva total en la que el cuarteto Moleiro-Viera-Pejiño-Loren integrará la retaguardia. Son todos futbolistas reversibles, con capacidad de llegada, remate, regate y dominio de los registros a la hora de jugar la pelota. También reúnen una condición capital a nivel táctico: la de flotar por el frente atacante y con igual incidencia.

Con Marc Cardona y Sandro en la enfermería, lo que reduce el margen de maniobra en la línea más adelantada, y Andone partiendo en la reserva junto a otras piezas también de corte llegador como Óscar Clemente o Álvaro Jiménez, la elección del técnico se ajusta a una cuestión de capacidad y meritocracia. Moleiro, Viera y Pejiño son innegociables en estos momentos y a Loren, que ha alternado titularidades y suplencias, se le abre la rendija del once en el día más señalado.

En su caso, además, con la connotación añadida de que en enero rechazó la oferta del Tenerife en favor de la de la UD, siendo más hiriente su maniobra después de que en el Heliodoro llegara a desplegarse una pancarta en la que se leía «Loren te esperamos».

Si las motivaciones van a estar disparadas en Moleiro, por su condición de tinerfeño, Viera, que es parte del escudo, o un Pejiño que en la primera vuelta despachó el derbi del Gran Canaria con dos golazos y viene de firmar otro misil a la red frente al Málaga, en el caso de Loren también sobran los alicientes.

Pimienta valora el momento anímico del rival, al que encajar un gol ante su público en un encuentro de este calibre le puede terminar de desequilibrar. Y tirando de adagio futbolístico, la mejor defensa va a ser un buen ataque. Y dadas las dificultades que están teniendo los jugadores de Ramis en ver puerta (no han marcado un gol en las tres últimas jornadas), no descarta que el Tenerife varíe su estructura y asuma algún riesgo para solucionar este déficit. Su cuarteto de arriba le permite prosperar tanto en acciones en estático como al contragolpe porque se anuncian fases del choque en las que el anfitrión discuta el balón. Sabe el Tenerife que cederle posesión e iniciativa a la UD sería una táctica suicida.

La dificultad de la marca

Otra de las ventajas que supone este coro de atacantes es que pueden alternarse como referencias arriba, lo que añadiría complejidad a la labor de los centrales blanquiazules. Loren, en teoría el hombre puro de área, acostumbra a bajar a recibir o caer a un costado para explotar su velocidad, son frecuentes en Moleiro y Pejiño las diagonales partiendo desde la cal y Viera, como verso suelto, influye en todo el rectángulo sin ataduras de ningún tipo. Esta rotación, con movimientos constantes para generar espacios con los automatismos adquiridos, puede resultar letal para una zaga ya de por sí castigada en este curso como la del Tenerife (30 goles encajados en 31 jornadas) y que sufre en las transiciones.