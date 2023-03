Pimienta: «Ha sido una semana muy dura y hay que ganar como sea al Sporting»

Hay ganas de revancha en la UD tras la hecatombe sufrida en el derbi ante el Tenerife y que coronó una sucesión de partidos, hasta tres consecutivos sin ganar, que le han hecho volver a vivir fuera de los puestos de ascenso directo. Así lo admitió abiertamente este viernes García Pimienta a propósito del presente y futuro inmediato de su equipo. «Ha sido una semana muy dura pero en la que también he visto compromiso.Tenemos que ganar como sea al Sporting por nosotros y por la afición«, indicó.

El preparador catalán tira de serenidad para solventar las dudas actuales: «Todo el mundo sabe la responsabilidad que tenemos y dónde estamos. Es una situación privilegiada, dependiendo de nosotros mismos para conseguir lo que nos propongamos. Estamos convencidos de que el encuentro del domingo frente al Sporting va a hacer olvidar lo malo más reciente».

«El partido contra el Sporting es importante pero no creo que sea definitivo. La puntuación lo dice así. Quedan muchos puntos en juego. El otro día fallamos a la afición, pero el domingo jugamos en el Gran Canaria donde nos van a animar. La gente sigue creyendo en estos jugadores, que se lo van a dejar todo. Se lo agradecemos. Será importante ganar por nuestra gente, para romper la dinámica negativa», insistió.

Pimienta, que descartó a Vitolo («todavía no tiene el alta médica»), lamentó la baja de Coco («es importante, pero cero excusas como siempre») y confirmó la disponibilidad de Sandro, Marvin y Marc Cardona, analizó con una perspectiva amplia a esta UD en la que prefiere quedarse «con las 32 primeras jornadas a con las tres últimas», porque, si no fuera así, «habría que ponerse a llorar».

«Tenemos muchas ganas de romper esta mala racha y tiene que ser en este encuentro. El Sporting, con Miguel Ángel Ramírez, ha tenido un cambio muy significativo. Quiere el balón, muestra aspectos asociativos y quiere ser protagonista. Por lo tanto, me imagino que querrá hacerlo en el partido«, auguró.

Cuestionado por Kirian, que todavía no ha tenido minutos desde que fue dado de alta en el mercado invernal tras su lucha contra el cáncer que padeció, detalló: «Es un jugador más de la plantilla, cada vez está mejor. Está con muchas ganas. Pero no estamos en una situación para dar minutos por dar minutos. Tiene muchísima competencia. Está luchando por ganarse un puesto. Cuando considere que es un jugador importante de nuevo en el equipo lo va a hacer. No le vamos a regalar minutos a Kirian, al resto de compañeros o a Vitolo».