«Nada de corazón dividido, como profesional espero ganar a la UD»

Tras su paso por la UD en categorías formativas y sus experiencias continentales, luego de coronarse con Independiente del Valle al ganar la Copa Sudamericana en 2019 o hacer carrera en la MLS estadounidense con el Charlotte, Miguel Ángel Ramírez vuelve a casa. Lo hará por primera vez para medirse a Las Palmas. Será este domingo, a las 20.00 horas, defendiendo al histórico Sporting de Gijón.

–¿Cómo está siendo su etapa en el Sporting de Gijón? Es un paso más en su carrera.

–Estoy muy contento a pesar de habernos encontrado con un club en necesidad de cambio. Veo Mareo, todo en obras, y desde que llegó el grupo Orlegui han intentado acometer cambios en infraestructuras, de gente en el club y estamos en plena transformación. No era mi intención volver a España, yo quería seguir por ahí, pero era una oportunidad bonita, sobre todo con el respaldo de un grupo que tiene una visión clara y un proyecto bastante consolidado. Eso me animó a venir. Estoy disfrutando de la experiencia. Es un club grande y lo notas en el seguimiento, la presión y demás.

–De momento no están llegando los resultados, pero se ve a un equipo más valiente con la pelota y con las ideas claras en todo momento.

–Creo que los resultados son reflejo de cosas que debían mejorar. No hablo solo de modelo de juego, sino de todo: fuera del campo, cómo se hacían las cosas... Eso repercute en resultados. Con estos cambios y el nuevo día a día, el trabajo y los hábitos, en algún momento eso va a cambiar. Es lógico que tenemos la urgencia del fin de semana, el hacer un equipo más competitivo para sacar los resultados. En el día a día estamos logrando construir un Sporting que tenga mejores resultados que los que estamos teniendo hasta el momento.

–Partido complicado el domingo. Las Palmas solo ha perdido dos encuentros como local esta campaña, pero los de Pimienta atraviesan su peor momento del campeonato, luego de sumar dos puntos de nueve posibles y caer con estrépito en el derbi. ¿Eso le va a venir bien a su equipo o será más complicado aún?

–Eso va a depender de nosotros, más que de ellos. Si somos proactivos, agresivos e intensos, proponiendo, creo que llevará a la Unión Deportiva a más dudas o a sentirse cómoda. Influirá cómo juguemos nosotros para que Las Palmas se reencuentre o no.

–¿Qué le ha dicho a sus futbolistas de cara a la cita?

–Que Las Palmas viene de salir de los puestos de ascenso y de perder en el derbi, que si nosotros le robamos el protagonismo y no dejamos que nos controlen, generaremos nervios e incertidumbre. Así podremos llevar el partido a donde nosotros queremos llevarlo. Se trata de eso, de quitarle la iniciativa a la UD.

–¿Cómo está físicamente la plantilla? Ha tenido unas cuantas bajas desde que cogió las riendas del combinado asturiano.

–Hemos tenido muchas bajas importantes. Arriba es donde más estamos padeciendo. Djuka y Campuzano están lesionados. Ahora vuelve Geraldino, que llevaba dos semanas fuera. Jony ha venido con molestias, por dentro Nacho Martín y Méndez, lesionados. Christian Rivera que se ha recuperado pero también estuvo lesionado. Hemos tenido una plaga importante de bajas, lo que ha mermado nuestra capacidad competitiva.

–En el fútbol, como en la vida, también influye el factor suerte. Lo han acusado.

–Por supuesto. Todo te puede sumar y también restar. Ynosotros no hemos tenido eso de cara tampoco. En una categoría tan difícil y competida, cuando te faltan elementos importantes, acabas sufriendo más

–Será un enfrentamiento bonito y muy especial para usted, formado en la casa y como grancanario que es.

–Estaba pensándolo estos días y no sé si esto ya ha pasado. Creo que seré el primer precedente. Más allá de Paco Jémez, pero que tampoco ha tenido historia en el fútbol base de la UD. Estuve nueve temporadas en Las Palmas, es mi club desde que nací e iba al Insular con mi padre. Sé lo que significa la UD para todo grancanario. Después de todo mi recorrido, quién me iba a decir que me enfrentaría a mi club en el Gran Canaria, delante de mi familia y de mis amigos. De tanta gente que aprecio de la entidad, compañeros y que ya han salido, con los que sigo manteniendo contacto. Será especial. Espero que disfrute la gente que me quiere y que estará presente.

–¿La gente que le quiere irá con la UD o el Sporting?

–Ya te digo que la gente que me quiere no -ríe-. La gente que me quiere y trabaja en la UD sí, pero los que no trabajan en el club obviamente lo que quieren es lo mejor para mí. Ahí pasa Las Palmas a un segundo plano.

–Usted, como grancanario, ¿con el corazón dividido?

–No, no, yo con el corazón dividido nada -ríe a carcajadas-. Yo soy un profesional y quiero ganar. Obviamente quiero que Las Palmas, a final de temporada, ascienda. Que pierdan con nosotros y que luego puedan subir a Primera División. Es algo que firmo seguro.

–¿Qué versión espera de Las Palmas tras el golpe anímico sufrido en el Heliodoro?

–Intentarán hacer lo que les ha llevado arriba. Ya lo decía Jonathan Viera esta semana, que había que volver al origen. Tener el balón, llevar el peso del partido y someter al rival, eso es lo que yo me espero.

–Hablando de Jonathan. Aunque no está siendo su mejor año, siempre que está en el campo tiene a dos rivales encima.

–Viera no es un jugador de Segunda División. Es un futbolista de Primera. Si está bien, el equipo estará bien. Es fundamental y cuando está bien, Las Palmas gana. No hay ninguna duda.