Pimienta no quiere seguir y la UD no quiere que siga: ¿qué parte lo anunciará primero?

Lo último que se sabe de la relación UD-García Pimienta es que, efectivamente, hay un punto de no retorno a la separación de caminos que se vislumbra al final de la presente temporada. Y que, por la infame racha de resultados que está marcando el pulso del equipo, ni al club le va a importar demasiado que esto acontezca ni tampoco al técnico, que parece tener asumida su salida desde hace semanas.

En eso están de acuerdo las partes, en tomar direcciones diferentes luego de una relación provechosa, iniciada allá por enero de 2022 en Segunda y que, dos años largos después, legará una UD asentada en Primera (a nadie se le pasa por la cabeza una carambola fatal en las tres jornadas que restan para poner en riesgo la plaza en la máxima categoría, con ocho puntos de renta sobre el descenso a falta de nueve por disputar).

Ahora bien, sentadas estas bases, el interrogante aparece en el control de los tiempos y el turno de la palabra. ¿Anunciará antes Pimienta que el club que se va? ¿O, al contrario, se anticipará la entidad a confirmar que habrá nuevo inquilino en el banquillo?

Preocupación «cero»

A dos semanas de que concluya el calendario, el desenlace se acerca, si bien las cartas están marcadas. Desde la directiva de la UD se traslada tranquilidad, anticipando que no se tomarán medidas de ningún tipo que puedan interferir en la competición todavía en curso. Y el entrenador siempre se ha pronunciado en los mismos términos, esto es, centrarse al máximo en cada partido.

«Mi renovación me preocupa cero», dijo días atrás. Está por ver si con la salvación matemática de la UD, que puede ser un hecho este miércoles en el caso de que el Cádiz no gana, precipita o no los anuncios correspondientes. Sería lo normal dado que estaría puesto el cimiento principal para el futuro, aunque tampoco se descarta que UD y García Pimienta aguarden a la conclusión de la última jornada, el fin de semana que cierra mayo y con el Alavés en el Gran Canaria, repitiendo rival y escenario del ascenso del año pasado, toda un guiño del destino.