Cinco detalles escalofriantes que definen el desastroso final de Liga de la UD

La nefasta racha amarilla, con ocho derrotas de manera consecutiva y sin ganar desde el pasado 10 de febrero se resume en la falta de gol, los continuos errores y regalos defensivos y en la falta de hambre de un equipo que se ha acomodado de mala manera. Solo dos puntos de 33 posibles, un dato sangrante y doloroso. La última derrota (1-0) contra el Mallorca deja todavía la permanencia en el aire tras el triunfo del Cádiz ante el Getafe (1-0).

El 5-0 del Atlético descuartizó a Las Palmas

La dolorosa derrota sufrida en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid por 5-0 dejó herida de muerte a una Unión Deportiva que venía sorprendiendo a todos en la Primera División. Por ese entonces presumía Pimienta de haber perdido encuentros compitiendo, siempre estando dentro de todos los partidos y peleándolos hasta el final. Pero esa manita, que encima llegó con numerosos errores en cadena de Las Palmas, fue el inicio de una racha escalofriante. Luego de perder con el Atleti, los isleños empataron dos choques seguidos con Osasuna (1-1) y Getafe (3-3). Lo de después fue la tortura definitiva y alarmante.

Bajón significativo de sus mejores jugadores

Cierto es que era el primer año en la máxima categoría para muchos futbolistas de la UD Las Palmas. Pero jugadores como Kirian Rodríguez, Álvaro Valles, Mika Mármol o Javi Muñoz estaban cautivando con un nivel estelar. Un rendimiento superlativo que incluso llevó a los dos primeros a estar en la prelista de Luis de la Fuente para jugar con la selección española absoluta. Pero, como el resto de la plantilla, se han ido diluyendo y bajando sus prestaciones hasta el punto de no ser ya diferenciales desde hace bastante tiempo. Kirian, con seis goles, es el pichichi. Un mediocentro. Y, si no marca, a Las Palmas no le da ni para puntuar.

Pobreza con dos puntos de 33 posibles

Solo dos empates en los últimos 11 encuentros. Cero victorias. Ocho derrotas. Dos puntos de 33 posibles. Son registros que, de no ser por el buen colchón de puntos que tenía la UDLas Palmas por su buen hacer en la primera vuelta, la habrían colocado entre los tres últimos. No ha sido capaz Las Palmas de ganar a nadie. Todo lo contrario, ha dado tal bajón que ya no es capaz ni de reponerse a los golpes. Cada vez que el rival marca un gol, el desenlace es el mismo: la derrota. Es más, tan solo ha sido capaz de marcar un tanto la Unión Deportiva en los últimos ocho enfrentamientos que ha disputado. Un mísero gol. En contra le han metido 15. Y, si se cuenta desde el aplastamiento del Atlético de Madrid, ha recibido 25 goles en 11 encuentros. Casi nada. 19 le habían marcado hasta el momento en los otros 25 duelos disputados en Primera. Para llorar.

La falta de un plan B

Hace poco más de una semana, se le preguntaba a García Pimienta por la falta de un plan B, ya que los rivales conocían mejor a Las Palmas. «El Plan B es hacer mucho mejor el Plan A. Lo que está claro es que cuando juegas contra equipos muy buenos, que encima quieren ser protagonistas con el balón, tienes que estar preparado para tener el balón el máximo tiempo posible porque así sucede lo que tú quieres y que cuando ellos lo tengan, que no puedan hacer su mejor fútbol», fue lo que respondió el preparador catalán en sala de prensa. El técnico sigue sin cambiar automatismos, esquema ni ideas de juego pese a que sus oponentes le tienen bien cogida la medida -a los datos hay que remitirse-. Ha movido algunas fichas con la entrada de futbolistas puesto por puesto. De resto, todo igual que en la primera jornada liguera. Al mismo tiempo, hay profesionales del primer plantel a los que no les ha dado ninguna oportunidad como pueden ser Pejiño, Mfulu, Eric Curbelo o Álvaro Lemos.

Entre todos los delanteros solo suman 9 goles

Otro de los datos que explican muy bien y de manera sencilla que la UD se haya caído en la tabla clasificatoria y que lleve más de tres meses sin vencer un encuentro es la sequía goleadora. Entre sus cinco delanteros suman solo nueve tantos en lo que va de temporada en Primera División. Unas cifras preocupantes y que, evidentemente, han mermado en demasía el rendimiento del equipo. Munir, quien prometió marcar 13 goles en su presentación, lleva tres pobres dianas en los 35 encuentros que ha jugado como amarillo. Marc Cardona, en menos duelos y con menos oportunidades, suma también tres. Lo ha hecho en 22 partidos. Sandro Ramírez solo ha sido capaz de besar la red en una ocasión pese a haber jugado 24 duelos. Sory Kaba, por el que se pagó cerca de dos millones de euros el pasado verano, también cuenta solo con un gol en su estadística liguera. Cristian Herrera, en siete enfrentamientos, también ha visto portería solo una vez. Los delanteros más pobres que se recuerda en mucho tiempo por Gran Canaria. Que Kirian Rodríguez lleve seis dianas y entre los cinco arietes del club tan solo sumen nueve goles es, como mínimo, preocupante. 30 goles a favor tiene la UD. Hasta el Almería marca más.