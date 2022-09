Pimienta confirma la vuelta de Viera para recibir al Leganés: «Espero que esté perfectamente»

Jonathan Viera regresa la once de la UD, tal y como hoy confirmó el entrenador del equipo con vistas al encuentro de mañana ante el Leganés en el Gran Canaria (20.00 horas). García Pimienta, que mantuvo un punto de prudencia, deslizó que el capitán, tras varias semanas de baja por molestias físicas, ya está de vuelta: «Jony ha trabajado toda la semana bien. Mañana tenemos el último entrenamiento de activación. Para mí es el mejor jugador de la categoría. Espero que esté perfectamente y si es necesario, que tenga que participar. Tiene muchísimas ganas«.

Pimienta advirtió de qu e la UD tendrá que hacer «un partido perfecto» si quiere embolsarse los tres puntos frente a un adversario que, previno «es un equipazo».

«He visto los cuatro partidos del Leganés y las tres primeras derrotas no fueron merecidas. En el último partido contra el Eibar les benefició que el rival se quedara con uno menos. Es un equipazo, con jugadores de muchísimo nivel. Vamos a tener que hacer un partido perfecto. Pido la ayuda de la afición, me cuesta exigirles más cosas. Mañana necesitamos su aliento. Que no duden de que lo vamos a dejar todo«, dijo.

Respecto al buen momento de la UD («la única verdad es que somos reconocibles»), se sinceró al resaltar que «el halago debilita» y que los elogios recibidos «pueden poner a todo el mundo más alerta» para contrarrestar las virtudes propias.

Cuestionado por Vitolo, mantuvo su razonamiento ya expuesto en ocasiones anteriores: «No debemos meterle presión, lo esperamos. En cuanto esté bien, estará. La semana que viene o dentro de dos o tres. Debe estar perfectamente. Lleva dos entrenamientos al completo y queremos que siga sumando buenas sensaciones».