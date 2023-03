Pimienta tiene claro lo que debe hacer la UD en el derbi: «Debemos ser valientes y protagonistas»

«Ser protagonistas y ser valientes». García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, aseguró este viernes que por ahí pasan las opciones de su equipo de ganar el derbi que afronta este sábado en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. «Nos ha ido bien y nos seguiré yendo bien si creemos en lo que hacemos», apuntó.

« Coincido plenamente con lo que dijo en rueda de prensa Jonathan Viera. La gran fortaleza del equipo es que siempre creyó en el trabajo incluso cuando llegué y estuvimos varios encuentros sin ganar«, recordó.

Pimienta considera una «gran ventaja» para la UD el disponer en su plantilla de «muchos chicos que han disputado derbis y llevan interiorizado lo que significan estos partidos», lo que, opina, constituye «una suerte» a la hora de prepararlo.

Además, expuso que «la clasificación no vale para nada» cuando comience a rodar el balón, por lo que confía en que sus jugadores, «con muchas ganas de brindar una victoria a la afición», demuestren que están «más que preparados» para esta cita, en la que firma «ganar 9-10».

Con respecto al adversario, recordó que «se quedó a un gol de ascender a Primera la temporada pasada» y estaba entre sus candidatos a repetir candidatura al ascenso.

« Marc, Sandro y Marvin, si no pasa nada más, deberían estar el lunes o el martes con nosotros. Al derbi no llega ninguno», repasó la enfermería. «Con Fabio seré injusto si juega o no, ya veremos», expuso.

« Te mentiría si te dijese que, aunque se cerrase el partido pronto, que ojalá -risas- pueda jugar Kirian. El chico lleva dos meses y medio de menos a más. Está muy cerca de ser uno más y entrar en la rotación. Cuando lo sea, ganaremos todos porque es muy importante», aclaró el mandamás del banquillo amarillo en tanto en cuanto al estado de Kirian Rodríguez y su posible vuelta.