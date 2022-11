Pimienta: «La afición ha hecho un esfuerzo enorme, ahora nos toca a nosotros»

El técnico de la UD Las Palmas, García Pimienta, que aún no sabe lo que es ganar al CD Tenerife, analiza el derbi canario que espera este sábado (21.00 horas)

«Es el momento perfecto para revertir la dinámica y coger vuelo nuevamente. Luego de cuatro encuentros de forma consecutiva sin conseguir la victoria, la UD está lista para acometer su marcha triunfante frente a un Tenerife al que le tiene ganas desde el mazazo de la promoción de ascenso del curso pasado. Será difícil. Mucho. Pero Las Palmas intentará imponer su fútbol para hacerse con los tres puntos«, expuso.

El Gran Canaria, que presentará un lleno hasta la bandera, jugará un papel fundamental a ojos del preparador catalán: «Es un partido especial y se ve en la calle. En la magnífica respuesta de nuestra afición. Han hecho un esfuerzo tremendo para venir mañana. Ellos lo han dado todo y ahora nos toca a nosotros. El Tenerife llega en un buen momento y será un partido difícil, pero cuando acabe el partido nuestra hinchada va a estar orgullosa de su equipo y de sus jugadores».

«No he visto los partidos de la temporada pasada, los vi en su momento. Creo que son dos encuentros diferentes. Hay jugadores que no están. La temporada pasada había una inmediatez de resultados y esta no. He visto al Tenerife de esta temporada y, en función de eso, preparamos el choque», añadió.

«Hemos jugado con Viera, Moleiro o con extremos. Lo que buscamos es asociación por dentro, tener más el balón. Naturalmente luego queremos atacar también por fuera. Pejiño o Álvaro Jiménez, Vitolo e incluso Marvin. Buscas unas cosas con unos u otros futbolistas», comentó al ser cuestionado por las bandas y los extremos puros.

«No tengo ni idea de lo que va a hacer el Tenerife. Eso no depende de nosotros. No podemos controlarlo. Debemos ser nosotros mismos, ellos me preocupan cero y no tengo nada que decir al respecto», continuó el técnico de la Unión Deportiva.

Vitolo está ok

«Benito, Álvaro Valles y Sandro Ramírez son bajas. Vitolo ha entrenado bien y está disponible, como el resto de la plantilla para el derbi», dijo sobre la enfermería y los lesionados.

En tanto en cuanto a las emociones que arrojan el derbi, fue claro: «Es especial, jugamos en casa, la afición ha hecho un esfuerzo para llenar el Estadio y tenemos la responsabilidad de darlo todo en el campo. Eso va a suceder. Y estaremos así cerca de conseguir lo que queremos. No hace falta explicar lo que significa esto para los canarios que tenemos. A partir de ahí tenemos que darle la naturalidad a este choque. Será complicado porque jugamos contra el Tenerife, un derbi, y con un aliciente diferente. Esas 32.000 personas se tienen que hacer notar, que se vuelquen con nosotros para ganar».

«El patrón de juego del Tenerife les está yendo bien. Nos quedamos con sus dos últimos encuentros y le ha ido bien. A veces los equipos cambian el dibujo cuando juegan contra Las Palmas. Como no controlamos eso, debemos tener alternativas. Cambiará todo si nos ponemos por delante o por detrás. Si somos capaces de hacer un partido tan completo como el de Levante, que solo nos está faltando la eficacia, estaremos cerca. El que tenga la ocasión, tiene que meterla», comentó el preparador amarillo.

«La segunda parte en Levante fue nuestra. Si somos capaces de generar pocas ocasiones del rival y ser protagonistas, llegando a portería contraria y estando muy pendientes a sus transiciones, todo irá bien. Debemos minimizar todo lo que ellos hagan», aseveró.

« Somos uno de los equipos menos goleados. Los rivales casi no tienen ocasiones y la culpa de los goles que nos meten son hasta culpa nuestra. Por errores al asumir riesgos al salir con la pelota jugada. La presión tras pérdida sigue estando. Estamos más tiempo en su campo que en el nuestro. Algo no hemos hecho bien al llevar cuatro partidos sin ganar, pero tenemos claro que vamos a sacarlo adelante», indicó Pimienta.

«Marc y Florin han hecho la semana completa de entrenamientos. Queda la activación y pueden pasar cosas. Para más minutos estarán en el derbi», declaró sobre la delantera y las posibilidades de que jueguen más de medio tiempo.