La UD Las Palmas, contra todos en Granada

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 19:09 | Actualizado 19:36h.

Contra viento y marea en Los Cármenes. La UD Las Palmas medirá fuerzas ante el Granada esta noche (20.00 horas) y la polémica ya está servida porque, de manera incomprensible, el árbitro será un granadino. Los amarillos intentarán seguir escalando en la tabla clasificatoria para adentrarse dentro de los puestos de ascenso directo a Primera División. El liderato está a solo dos puntos, aunque la cosa no va a ser sencilla.

Así, tras ganar al Cádiz (1-0) en el Estadio de Gran Canaria el pasado domingo, la UD Las Palmas afronta una nueva batalla colosal ante un Granada que viene de sumar siete de los últimos nueve puntos disputados. No va a regalar nada el equipo de Pacheta, donde además espera un viejo conocido como Sergio Ruiz.

Luis García no recupera a Mika Mármol para el partido y tampoco podrá contar con Jesé Rodríguez, lesionado del isquio. Tampoco con el sancionado Lukovic, al que le resta un encuentro por cumplir. Aun así, espera sorprender y conseguir la tercera victoria foránea de la temporada.

Horkas se mantendrá bajo palos e intentará dejar otra vez su meta imbatida. Atrás, línea de cuatro con Marvin y Enrique Clemente en los laterales y Álex Suárez y Sergio Barcia en el eje de la zaga. En el centro del campo mezclarán Enzo y Amatucci. En los extremos, todo apunta a Viti y Fuster, con Ale García y Recoba alternando en la delantera.

Alineaciones posibles

Granada: Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.

Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Jonathan Viera; Recoba y Ale García.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Árbitro: Álvaro Moreno (comité madrileño.

Fecha y hora: viernes 10 de octubre a las 20.00 horas.

Televisión:Televisión Canaria, GOL y Movistar.