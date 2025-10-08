El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular

El delantero, que solo ha jugado tres ratos en lo que va de temporada, tendrá que volver a parar

No termina de sonreír sobre el césped Jesé Rodríguez, que solo ha jugado tres ratos esta temporada, y que tendrá que volver a parar por una nueva lesión muscular. Si su retorno generó cierta controversia en la afición, este nuevo contratiempo impedirá que haya reconciliación a corto plazo, pues el atacante no ha podido demostrar aún en la temporada 2025-26 el fútbol que lleva dentro.

El delantero de la UD Las Palmas se sometió a pruebas médicas y este miércoles el club ha confirmado que sufre una microrrotura en su isquio derecho, lo que le obligará a estar unas semanas de baja. «El tiempo de baja será según evolución», remarcó la entidad amarilla en un comunicado.

El jugador, que se quedó sin minutos en la victoria contra el Cádiz en la que Kirian reapareció tras superar el cáncer, sufrió unas molestias en el entrenamiento del martes y las noticias no fueron las mejores.

Así pues, Jesé Rodríguez estará en el dique seco seguramente hasta noviembre, lo que complica que coja el ritmo de competición óptimo. Ni la suma de todos los minutos que ha jugado este curso llegan a medio tiempo. El ex del PSGo Madrid, entre otros, solo acumula 39 minutos en competición. Una cifra muy pobre para un jugador que llegó con ganas de marcar la diferencia. Y tendrá que seguir esperando.