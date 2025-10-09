Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas El granadino Álvaro Moreno será el encargado de impartir justicia en Los Cármenes

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 17:40

Pase lo que pasa en Los Cármenes este viernes, la polémica estará servida. La Real Federación Española de Fútbol ha designado este jueves a Álvaro Moreno Aragón, nacido en Granada, para que sea el árbitro encargado de impartir justicia en el Granada-UD Las Palmas de este viernes (20.00 horas).

Pese a que pertenece al comité madrileño, Moreno Aragón nació hace 35 años en Granada, por lo que choca dicha elección de la RFEF. Es por ello que se genera un debate porque, evidentemente, podría haber un conflicto de intereses.

La afición amarilla no entiende dicha elección y en redes sociales ha cuestionado que sea un granadino el árbitro de un Granada-UD Las Palmas.

«¿Cómo va a pitar un árbitro de Granada el Granada-Las Palmas?», se cuestiona el abonado de Naciente Carmelo Yonay. Por su parte, René Suárez, otro aficionado amarillo, expone en redes sociales que «es una auténtica locura». Otro seguidor de la UD, Roberto Suárez, en su cuenta de X, cita que el «chiste se cuenta solo».

Máxima incredulidad en la isla debido a una situación inusual y que muchos seguidores de la UD Las Palmas tildan de «vergüenza».