Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno Aragón. C7

Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas

El granadino Álvaro Moreno será el encargado de impartir justicia en Los Cármenes

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:40

Comenta

Pase lo que pasa en Los Cármenes este viernes, la polémica estará servida. La Real Federación Española de Fútbol ha designado este jueves a Álvaro Moreno Aragón, nacido en Granada, para que sea el árbitro encargado de impartir justicia en el Granada-UD Las Palmas de este viernes (20.00 horas).

Pese a que pertenece al comité madrileño, Moreno Aragón nació hace 35 años en Granada, por lo que choca dicha elección de la RFEF. Es por ello que se genera un debate porque, evidentemente, podría haber un conflicto de intereses.

La afición amarilla no entiende dicha elección y en redes sociales ha cuestionado que sea un granadino el árbitro de un Granada-UD Las Palmas.

«¿Cómo va a pitar un árbitro de Granada el Granada-Las Palmas?», se cuestiona el abonado de Naciente Carmelo Yonay. Por su parte, René Suárez, otro aficionado amarillo, expone en redes sociales que «es una auténtica locura». Otro seguidor de la UD, Roberto Suárez, en su cuenta de X, cita que el «chiste se cuenta solo».

Máxima incredulidad en la isla debido a una situación inusual y que muchos seguidores de la UD Las Palmas tildan de «vergüenza».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 Las Canteras: historia de un desgobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas

Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas