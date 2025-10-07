Horario y dónde ver en televisión el Granada - UD Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 10:23 Comenta Compartir

La UD Las Palmas afronta una nueva jornada de la Segunda División tras ganar al Cádiz (1-0) en la vuelta a los terrenos de juego de Kirian Rodríguez, que superó por segunda vez el cáncer. Lo hará en una plaza siempre complicada: Los Cármenes.

Los amarillos jugarán fuera de casa en la jornada 9, siendo el primer partido de dicha jornada. El encuentro entre el Granada y la UD Las Palmas será este viernes 10 de octubre a partir de las 20.00 horas. El Granada llegará a la cita tras el oxígeno otorgado por la goleada que le metió a la Real Sociedad B (5-2) la semana pasada. Las Palmas, con la moral por las nubes tras ganar al Cádiz, intentarán sumar otro triunfo.

El partido podrá verse en abierto en televisión a través de Televisión Canaria y GOL, mientras que también lo emitirá LaLiga TV en sus diferentes plataformas como Movistar y Orange.

