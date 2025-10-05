Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta El tinerfeño reaparece tras superar por segunda vez el cáncer en una victoria importante ante el Cádiz gracias a un solitario gol de Sergio Barcia

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 22:01 | Actualizado 22:32h.

El trampolín de la alegría en una noche perfecta en el Gran Canaria. Un salto al cielo de Barcia desató la locura. Y la vuelta de Kirian Rodríguez, que jugó algo más de 15 minutos, tras superar el cáncer por segunda vez, fue un grito de vida. El tinerfeño reapareció y todo lo demás dio un poco más igual. Verle de nuevo bailar con el balón, tejer jugadas y sonreír con el reflejo del verde, es el auténtico triunfo. Por suerte esta vez valió por dos.

Sin la presencia de un nueve puro y fijo, Luis García Fernández trató de tirar de ingenio. Situó a Ale García como referencia para suplir a Lukovic, sancionado, y, en ataque, sorprendió en el primer tiempo con un 4-4-2 con Iván Gil tirado a la banda izquierda y Viti Rozada como segunda punta. La jugada no salió. Ni mucho menos. Sobró, quizás, demasiada anestesia en el laboratorio. Porque la UD Las Palmas fue plana de principio a fin y se marchó al descanso sin disparar a portería.

Anulado Marvin Park en la derecha por el esquema táctico de Luis García, empujando todos y cada uno de los ataques por una extraña banda izquierda, donde Gil y Viti se estorbaban porque ninguno estaba cómodo en la zona donde les tocaba actuar, Las Palmas no encontró nunca la profundidad. Sin un encarador, la defensa gaditana vivía en la tranquilidad. Sin un rematador, apenas se inquietó a Víctor Aznar, guardameta visitante.

Amatucci y Enzo dominaban en la sala de máquinas y el Cádiz ni se acercaba a ver el color de los guantes de Dinko Horkas. Fuster trataba de filtrar algún pase al espacio pero Ale García no cogía vuelo. Solo en un córner botado por Iván Gil y peinado por Enzo se creó algo de peligro. Al descanso, tablas y mucho por mejorar (0-0) si se querían dejar los tres puntos en el Gran Canaria.

Tras el intermedio, y con los mismos once hombres vestidos de amarillo, Las Palmas intentó meter una marcha más. Con un fútbol algo más vertical, y cargando centros al área, los de Luis García buscaban un gol que rompiera la sequía.

Ampliar Amatucci gana un duelo. Cober

Marvin por fin se dejaba ver por la banda, a Iván Gil lo freían a patadas, Amatucci adelantaba metros y la UD Las Palmas mejoraba su imagen, pero todavía tenía que hacer más méritos si quería hacerse con la victoria.

En el minuto 65, Jonathan Viera y Jeremía Recoba saltaron al campo en detrimento de Iván Gil y Viti Rozada. El de La Feria se apretaba el brazelete en su brazo izquierdo y comenzaba a pedir la pelota. Una y otra vez. El uruguayo se situó como el nueve del equipo, haciendo que Ale García cayera a la banda izquierda donde tan bien está rindiendo.

En un centro de Marvin Park llegó el aviso de Recoba, rematando un balón difícil pero que casi se cuela por la puerta de Aznar. Estaba con ganas el ex de Nacional, que dejó varias carreras cargadas de potencia. Y, mientras el Cádiz se hundía y la UD apretaba, Horkas tuvo que estirarse para salvar el gol de Ortuño desde fuera del área.

El mundo se paró en el 77 para aplaudir la vuelta a los terrenos de juego de un tal Kirian Rodríguez. El Gran Canaria se puso en pie para celebrar el regreso de uno de los jugadores más queridos en todo el archipiélago y, con él en el campo, todo fue más fácil.

Un córner lanzado por Viera y rematado al segundo palo por un Sergio Barcia colosal desató la locura (1-0, min. 85). De la anestesia al éxtasis. Horkas se agigantó en el ocaso para no amargar una noche de gloria en el Gran Canaria. Con triunfo por partida doble. La UD Las Palmas sale muy reforzada, en lo anímico y también en la tabla, tras ganar al Cádiz.

Ficha técnica

1. Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez (Herzog, min. 85), Barcia, Enrique Clemente; Loiodice (Kirian, min. 77), Amatucci; Manu Fuster (Mata, min. 85), Iván Gil (Jonathan Viera, min. 65), Viti (Jeremía Recoba, min. 65); y Ale García.

0. Cádiz: Víctor Aznar; Iza (Caicedo, min. 46), Kovacevic, Iker Recio, Climent (Álex Fernández, min. 89); Diakité (Dawda Camara, min. 89), Ortuño; Tabatadze (Pereira, min. 81), Suso, Ontiveros (Diarra, min. 64); y García Pascual.

Gol: 1-0, min. 85: Barcia.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Enrique Clemente, así como a los visitantes Iza, Climent, Caicedo y Ortuño.

Incidencias: partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 18.413 espectadores.

