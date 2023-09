A por oxígeno antes del parón

No trae buenos recuerdos Montilivi a la UD. La última vez en Primera que visitó la casa del Girona se llevó un set.Un 6-0 que fue el principio del fin. Lo que enseñó el camino hacia la categoría de plata. Un estrépito mayúsculo. Pero ahora corren otros tiempos en Las Palmas. Con un bloque y unos automatismos claros, los de Pimienta quieren sumar el primer triunfo de la temporada. No va a ser fácil, pues los de Míchel, que fueron la sorpresa el pasado campeonato, han comenzado este también en buena sintonía. Los isleños suman dos puntos de nueve posibles, con dos empates y una sola derrota.

De momento el triunfo se está resistiendo a la escuadra insular, que debe arrancar de una vez luego del buen fútbol ofrecido la jornada pasada contra la Real Sociedad en el Gran Canaria (0-0). Ganar para respirar y coger oxígeno antes del parón liguero por selecciones. Sobre todo porque, tras Girona, la UD tendrá que visitar el Sánchez Pizjuán para medir espadas con un Sevilla muy necesitado. Serán dos salidas de forma consecutiva, previo pause por los compromisos nacionales, las que afrontará Las Palmas.

Para esta cita, podría haber alguna novedad, pero no se esperan muchos cambios. Es decir, repetirán los mismos once hombres que lucharon ante la Real Sociedad. Así pues, Álvaro Valles se mantendría bajo los palos y tratará de dejar su arco imbatido por segunda jornada consecutiva. En defensa, Julián Araujo y Sergi Cardona se ubicarían en los laterales, con Álex Suárez y Mika Mármol mezclando en el eje de la retaguardia. Por delante, en la sala de máquinas, Kirian y Enzo pondrán rumbo y calidad al juego. Jonathan Viera, de enganche, tendrá libertad en la creación. En las alas, Benito, posible sorpresa, y Sandro sumarían dinamita. Arriba, Kaba, será el elegido para pegarse con los centrales del Girona.

En el rival podría entrar de inicio Eric García, cedido por el FC Barcelona el último día de mercado, lo que provocaría que David López adelantase su posición y se colocase como pivote. Músculo y tablas para su sala de máquinas, liberando así a Aleix García para tejer fútbol con más metros. Especial atención tendrá que poner Araujo con Savinho, que la pasada jornada dejó destellos que impresionaron a todos.

Con todo, Pimienta quiere su primera victoria como entrenador en la máxima categoría del fútbol español. No puede demorarse más, aunque Montilivi no es moco de pavo. Habrá que sudar, tener inteligencia y, cómo no, cometer menos fallos que un Girona asentado ya en la élite.

Posibles alineaciones

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Aleix, Herrera, Iván Martín; Tsygankov, Savinho y Stuani.

UD Las Palmas: Valles; Araujo, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Enzo, Kirian, Viera; Sandro, Benito y Sory Kaba.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (comité balear).

13.00 horas, Montilivi, DAZN.