La odisea lejos del Gran Canaria: la UD no gana fuera desde el 14 de enero

Pese a que los amarillos son el segundo mejor equipo visitante de la categoría, Las Palmas no vence a domicilio desde hace ya cinco jornadas

Rendirá visita la UD al Albacete el próximo lunes a las 20.00 horas. Lo hará con la necesidad de levantarse de una vez y, cómo no, superar la racha negativa en la que se tambalea -solo tres puntos posibles de los últimos doce disputados-. No será fácil. Ya en la primera vuelta los manchegos asaltaron el Gran Canaria y ahora toca devolver el golpe para así recuperar la confianza, que no es poco.

Cabe destacar que no vence Las Palmas lejos de sus dominios desde el pasado 14 de enero, cuando remontó al Ibiza para ganar 1-2. Desde entonces ha empatado en Burgos (0-0), Leganés (0-0) y Andorra (0-0) y sucumbido, con estrépito, ante el Tenerife (4-1) en el Heliodoro Rodríguez López. Mes y medio después, los amarillos quieren volver a sonreír fuera de casa, que ya toca también. Los de Pimienta son el segundo mejor equipo a domicilio de la categoría, con 26 puntos, y solo superado por el Levante, que atesora 27. Esta temporada, además, la imagen del cuadro insular cuando le tocó coger un avión siempre fue buena. Seis victorias, ocho empates y tan solo dos derrotas, con 16 goles a f avor y 11 en contra. Un registro a la altura de muy pocos que ahora espera mejorar todavía más el entrenador catalán. Asimismo, y teniendo en cuenta las salidas que afronta la Unión Deportiva, que debe visitar aún al Granada, Zaragoza, Eibar y Cartagena, además del mencionado Albacete, toca sacar músculo y lucir, sobre todo, la versión de la primera vuelta. Ha llovido y caído bastante tierra desde que Las Palmas cosechara su última victoria fuera del archipiélago. La fecha se remite al 14 de enero. Ahora, y ya entrando el mes de abril, llegó el momento de reencontrarse con las mejores sensaciones. El Albacete, con un viejo conocido como el tinerfeño Maikel Mesa a los mandos de la nave, espera con ganas, pues marcha en la sexta posición de la tabla clasificatoria de la categoría de plata. Conocedores los manchegos de la importancia capital de sumar todos los puntos posibles en el Carlos Belmonte para echar el candado y soñar con disputar la promoción de ascenso a Primera, contra la Unión Deportiva tendrán una buena piedra de toque.