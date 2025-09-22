Números que invitan al optimismo: La UD Las Palmas firma su quinto mejor arranque del siglo

Aunque apenas han pasado seis jornadas, el equipo amarillo logró el ascenso en la campaña 22/23 con un punto más a estas alturas de competición

Amatucci con el esférico, con Mika Mármol al fondo, durante el choque frente al Leganés. La UD sigue al alza en este inicio de campaña.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:28

Después de su victoria ante el Leganés (0-1), la Unión Deportiva Las Palmas presenta hasta la sexta jornada argumentos y números que invitan a soñar. De hecho, y aunque desde la presidencia pasando por la dirección deportiva se ha evitado hablar del ascenso, lo cierto es que sus 11 puntos -jalonados con tres victorias, dos empates y un balance de 7-4 a nivel ofensivo- le colocan en puestos de playoff, cuajando así su quinto mejor arranque en Segunda División del presente siglo.

Cabe recordar que, con un punto más, la UD logró el objetivo de subir a la máxima categoría en la pasada campaña 2022/23. Como contraste, con tres más se coló segundo provisionalmente en la temporada 18/19, si bien en ese ejercicio no logró el objetivo. Habría que remontarse a la 14/15 para volver a celebrar otro ascenso -13 puntos- y ya a la lejana 99-2000 para rememorar el anterior -otros 13-).

Los arranques de la UD Las Palmas hasta la sexta jornada 1 Temporada 14/15: 1º puesto - 13 puntos -diferencia de goles: +8 (ascenso) 2 Temporada 18/19: 2º puesto - 14 puntos - diferencia de goles: +8 3 Temporada 22/23 : 2º puesto - 12 puntos - diferencia de goles+7 (ascenso) 4 Temporada 10/11: 6º puesto - 12 puntos - diferencia de goles: +7 5 Temporada actual: 6º puesto - 11 puntos -diferencia de goles: +3 6 Temporada 02/03: 6º puesto - 10 puntos - diferencia de goles: +4 7 Temporada 11/12: 7º puesto - 10 puntos - diferencia de goles: +2 8 Temporada 20/21 : 9º puesto - 9 puntos - diferencia de goles: +2 9 Temporada 21/22: 11º puesto - 7 puntos - diferencia de goles: -1 10 Temporada 09/10: 11º puesto - 8 puntos - diferencia de goles: 0 11 Temporada 13/14: 12º puesto - 9 puntos - diferencia de goles: +2 12 Temporada 19/20: 15º puesto - 6 puntos - diferencia de goles: -3

Siguiendo con los números, ante la Real Sociedad B (2-1) rompió una racha de casi cinco meses sin ganar en casa, remontándose la anterior al 19 de abril frente al Atlético en Primera (1-0), y a domicilio mantiene la condición de invicto con los resultados cosechados en Córdoba (1-3), Burgos (0-0) y Leganés (0-1).

En cualquier caso, tanto la plantilla como el cuerpo técnico y la directiva frenan todo atisbo de euforia, pese a los dos triunfos consecutivos ante la Real Sociedad B y el Leganés. Además, esta semana se medirá a un Almería al alza tras vencer al Sporting de Gijón (2-1). Un rival que conoce muy bien el propio Jonathan Viera, su último equipo en el fútbol español antes de afrontar sendas aventuras deportivas en los Emiratos Árabes y Malasia.

En el caso del conjunto almeriense, el técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sigue pendiente de las pruebas médicas para ver si el centrocampista senegalés Dion Lopy puede o no llegar al partido de este sábado -20.00 horas- en el Estadio de Gran Canaria.

Enfrentamientos

En el balance general, andaluces y canarios se han visto las caras en 20 encuentros en la categoría de plata, con un balance de 4 victorias amarillas, 9 empates y 7 triunfos indálicos. No obstante, los dos últimos duelos entre ambos se vivieron en Primera, en los que se repartieron triunfos: Las Palmas venció en el Almería Stadium (1-2, con goles de Munir y Sory Kaba) el 28 de octubre de 2023 y los andaluces hicieron lo propio el 17 de marzo de 2024 en el Estadio de Gran Canaria (0-1, con un tanto solitario de Leo Baptistao). En definitiva, buenos números para una UD que intentará refrendarlos en un nuevo duelo con aroma a ascenso.