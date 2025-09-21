No hay euforia en la UD Las Palmas pese al golpe sobre la mesa: «Esto acaba de empezar»

En el vestuario amarillo mantienen los pies en el suelo y apelan a seguir trabajando porque entienden que el camino para el ascenso será largo

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025

Mirada en alto, pero las botas sobre el césped. No hay euforia alguna en el vestuario de la UD Las Palmas pese al golpe sobre la mesa contra el Leganés, rival directo en la pelea por el ascenso. «Esto solo acaba de empezar», dejan claro fuentes de la caseta amarilla a este periódico.

Pese a la corta edad de la plantilla —26,4 años de media—, las cabezas están muy amuebladas y brilla la profesionalidad, tanto dentro como fuera del campo. Es más, recientemente varios profesionales del grupo han coincidido en que «es un grupo muy sano». Kirian fue el último en poner en valor esto públicamente.

El propio Kirian Rodríguez, tercer capitán de la Unión Deportiva, halagó en una entrevista concedida a CANARIAS7 a los fichajes que han llegado esta temporada. No solo por lo que están aportando sobre el verde. «Estoy muy contento con el mercado, con la gente que ha venido. Ya no solo a nivel futbolístico. Muchas veces primamos el fichar a un buen futbolista antes de que encaje en un grupo y creo que se han sumado ambas cosas. Los chavales han venido con una actitud de escuchar, aprender y agradar. Y encima juegan al fútbol de una manera increíble. Es un grupo muy sano. Y el míster está consiguiendo que cada pieza encajen poco a poco», argumentó el tinerfeño, a quien siempre vale la pena escuchar.

Solo se han disputado 18 puntos en lo que va de campeonato y LasPalmas atesora 11. Con tres victorias (Córdoba, Real Sociedad By Leganés), dos empates (Andorra y Burgos) y una sola derrota (Málaga), el conjunto entrenado por Luis García Fernández sigue dando pasos hacia adelante en su lucha por el objetivo de volver a la máxima categoría.

De momento, como bien admitió el propio técnico de la UDen la previa al choque ante el Leganés, ve «avances». «A los entrenadores nos gustaría que todo fuera más rápido. Pero a los que somos románticos del proceso sabemos que esto es así, que las cosas van poco a poco», declaró Luis García. El entrenador amarillo sabe que solo lleva poco más de dos meses en el club y que el proyecto va a ir a más a medida que vayan transcurriendo las jornadas. Y, de momento, mientras sus jugadores continúan ajustando automatismos y reconociendo situaciones, se están sacando puntos importantes adelante.

Así pues, y únicamente centrados en lo inmediato, el choque ante el Almería del próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas), en la UD Las Palmas se receta «humildad», mientras se rechaza la «euforia».

La importancia de dejar la portería a cero: segunda ya en lo que va de curso Una de las premisas que tiene clara la UD de Luis García Fernández es la de procurar no encajar goles. El entrenador considera capital dejar su portería a cero porque así hay siempre muchas más posibilidades de llevarse las victorias. El preparador está insistiendo mucho a sus jugadores y de momento la plantilla está respondiendo. Van ya dos encuentros de los seis disputados en los que Dinko Horkas no encaja un tanto. Podían haber sido tres si, contra la Real Sociedad B, no se hubiese cometido un error puntual. Por eso Luis García valoró mucho el esfuerzo titánico del equipo en Butarque y espera que esta sea la tónica de aquí a final del curso. Si la UD echa el cerrojo atrás, las opciones de subir a Primera División se van a multiplicar. En Butarque, contra un Leganés que todavía no conocía la derrota, Las Palmas supo sufrir y montar una muralla en su retaguardia. No estuvo Enrique Clemente, pero entró por todo lo alto el capitán Álex Suárez, que enseñó los dientes en cada disputa. Mika Mármol se ubicó en el lateral izquierdo, Marvin aguantó los noventa minutos en el carril opuesto y Sergio Barcia ofreció una auténtica exhibición de poderío aéreo y una infinidad de carta de recursos para despejar balones peligrosos. Horkas atajó los intentos del Leganés y Las Palmas facturó tres puntos de oro. Luis García felicitó a sus futbolistas por ese triunfo, importantísimo en lo anímico, y por el hecho de dejar el arco imbatido. Así llegarán los triunfos. Desde la solidez defensiva y el esfuerzo colectivo. Habrá días en los que haya más fluidez ofensiva y de juego. Y otros en los que las victorias se den por fallar menos que el rival.