Luis García: «Es un campo que históricamente no se nos ha dado bien, pero solo miramos el presente»

Choque de titanes el que albergará Butarque este sábado (17.30 horas) con el compromiso entre el Leganés y la UD Las Palmas. Dos recién descendidos que quieren el ascenso. Será complicado porque «históricamente» se le ha dado mal el campo a los amarillos, pero Luis García tiene la llave al triunfo y solo piensa en «el presente».

«Estamos bien, enchufados y con intensidad. Con ambición, que es algo importante», inició Luis García en la previa al partido, señalando, además, que sus jugadores siguen caminando tanto «ofensiva como defensivamente».

«Ellos tienen muy buenos futbolistas y entrenador. Debemos reconocer los minipartidos que habrá dentro del partido. Es un equipo que no se ha puesto nunca por debajo en el marcador. Tenemos un reto muy bonito por delante», indicó el preparador amarillo en Barranco Seco.

Sobre el entrenador rival dijo que le parece un «gran técnico» y que le tiene mucho «respeto». A la vez, dejó claro que solo hay que «mirar el presente» y olvidarse del «pasado» aunque sea un campo que «históricamente nunca se le haya dado bien a Las Palmas».

En tanto en cuanto a Kirian Rodríguez, indicó que es una noticia «especial» y que hubiera cambiado la «victoria del otro día» por la de Kirian, superando por segunda vez el cáncer. «El equipo lleva de manera natural todo. Somos un vestuario joven pero tenemos equilibrio con gente con más experiencia», añadió el preparador del combinado insular.

Viti no estará esta semana y habrá que ver si llega a la siguiente jornada. No tiene fecha tampoco de vuelta Sandro Ramírez. «Está trabajando al máximo mañana y tarde para volver lo antes posible», destacó.

Cuestionado por las buenas palabras que tuvo Iván Gil esta semana, bromeó diciendo que «tal vez sea porque estoy yo aquí ahora», añadiendo que «habrá que ver lo que diga cuando me vaya». «La clave es que los jugadores tengan autocrítica. Es difícil tener alguien al lado que te diga que estás haciendo cosas mal. Iván ha dado un paso al frente. Yo le pedí números y lo está demostrando», afirmó.

En cuanto a nombres propios, elogió el «trabajo» de Enrique Clemente y consideró que le viene bien elogió «sistema» porque es un jugador que «encuentra pases donde otros no» y halagó también su «persona». Sobre Jesé comentó que está «bien» y que lo ve, junto a Viera, de «maravilla» dentro del vestuario. «Su compromiso es máximo y solo puedo agradecerles», concluyó.

