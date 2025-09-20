Ale García y su revés al sufrimiento

El canterano decide en Butarque para que la UD Las Palmas tumbe a un rival directo en la pelea por el ascenso y coja vuelo

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:35 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Picó piedra una y otra vez. Le costó varios veranos llegar a estar donde ahora sonríe. Y su historia no ha hecho más que comenzar. Ale García, entre los golpes de la vida, se hizo mayor a las órdenes de un Luis García que le ha entregado las alas de la UD Las Palmas. El canterano decidió en Butarque y facturó tres puntos de seda rumbo a Gran Canaria. Los amarillos cogen vuelo en su pelea contra el ascenso tras doblegar a domicilio a un rival directo. Un zarpazo envenenado, un grito de gloria.

Todo comenzó entre nervios y respeto en los primeros compases de juego, donde Leganés y Las Palmas prácticamente ni se tutearon. Esperaron buscando un error del rival, tal vez demasiado atemorizados procurando no ser el primero en fallar. Se colaron en el once titular el capitán Álex Suárez —se cayó Clemente por unas molestias— y Manu Fuster —Pejiño fue el sacrificado—. Mika pasó al lateral izquierdo y el central grancanario exhibió músculo durante toda la primera mitad, haciéndose fuerte en los duelos directos —ganó en el suelo los dos por los que pujó y por el aire los otros tres que disputó—, con cuatro despejes dentro de su área.

El paso de los minutos no dejaba poesía alguna. El fútbol en Butarque, tosco y con demasiadas cadenas, no invitaba a levantar a los aficionados de sus asientos. Marvin no cogía vuelo, Amatucci no se hacía con las riendas, Enzo tampoco aportaba temple e Iván Gil no conectaba con un Lukovic viviendo en el fuera de juego. Ale García, cambiado de banda, ni la olía pese a tirar infinidad de desmarques.

Ala media hora de juego se salvó la UD de un tanto de Diawara, ya que Diego García estaba adelantado e impedía que Álex Suárez pudiera despejar la bola. No la tocó el delantero, pero su oposición perjudicaba a la zaga amarilla. Naim la había puesto atrás acto seguido y Diawara la empujaba en el segundo palo. Se salvaba de la quema el combinado grancanario. Luego, Horkas tuvo que enseñar sus guantes en dos ocasiones ante dos buenos disparos de Miguel de la Fuente. A Soriano, meta del Leganés, ni se le vio en todo el primer acto. Al descanso, tablas y gracias (0-0).

Tras el intermedio se quedó en la caseta un desdibujado Iván Gil y entró Jonathan Viera, brazalete incluido. Y Ale García debió ver la magia del de La Feria que casi anota un gol de bandera desde la frontal, cuando reventó el balón sin dejarlo caer. Poco faltó para sorprender a Soriano. Centímetros, vaya. No perdonó en la siguiente el canterano, que encaró tras un sensacional pase al espacio de Fuster y fusiló a Soriano (0-1, min.52) para dejar helado Butarque.

Secuencia de imágenes del encuentro en Butarque. LaLiga

Todo se puso de cara en Leganés con la segunda tarjeta amarilla que recibió Cisse, que arrolló a Sergio Barcia. Se quedaba con un futbolista menos el equipo de Paco López todavía con media hora de encuentro por delante. Ahí, con Viera, Enzo y Amatucci tenía mucho ganado para dominar hasta el ocaso.

Lukovic vio cómo le anulaban un tanto por centímetros y Jesé le tomaba el relevo. Ya no iba a pasar mucho más en Butarque. A Las Palmas le interesaba dormir la contienda entre toque y toque. Llevarse los tres puntos para Gran Canaria para seguir caminando hacia el objetivo del ascenso. A lomos de Ale García parece todo más fácil en este inicio de curso. En Segunda División estos son los triunfos que acaban suponiendo un salto de categoría.

Ficha técnica

0 - Leganés: Soriano; Lalo Aguilar, Jorge Sáenz, Marvel, Naim García (Melero, m.64); Juan Cruz (Roberto López, m.71), Diawara, Cissé, Duk (Figueredo, m.71); Miguel de la Fuente (Pauwels, m.64) y Diego García (Álex Millán, m.64).

1 - UD Las Palmas: Horkas; Park, Álex Suárez (Herzog, m.92), Barcia, Mármol; Fuster, Loiodice (Cristian Gutiérrez, m.88), Amatucci, Ale García (Cedeño, m.88); Lukovic (Jesé, m.68) e Iván Gil (Jonathan Viera, m.46).

Gol: 0-1, m.52: Ale García.

Árbitro: José Antonio Sánchez (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Diego García (m.15), Mármol (m.19), Lukovic (m.34), Jorge Sáenz (m.54), Barcia (m.75), Ale García (m.86), Diawara (m.96), Álex Milán (m.98) y Park (m.98). Expulsó por doble amarilla Cissé (m.43 y m.60).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque ante 10.773 espectadores.