Con Jonathan Viera, más pincel que brocha gorda en Butarque

No fue una revolución sideral, pero la entrada del Mago de La Feria liberó el juego de Loiodice, de Marvin, de Ale García.... Y llegó el gol

Jonathan Viera, con el pulgar arriba, marcó la pauta y liberó el juego de los hombres de la medular amarilla. El mejor bálsamo en un duelo que se atascó por momentos.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

No era un encuentro para recrearse en florituras ante un rival del colmillo del Leganés. Y menos en un feudo tan complejo y casi idílico para la Segunda como es Butarque. La UD Las Palmas sufrió de lo lindo en la primera parte y apenas encontró argumentos en los desmarques de Lukovic en vanguardia y las paradas a bocajarro de Horkas.

El gol anulado a Diawara fue el mejor bálsamo para el equipo de Luis García, que se veía superado por el despliegue físico de su rival, compañero de descenso el pasado curso. La intensidad madrileña diluyó el juego de creación de Loiodice. Amatucci no lograba lucir entre trincheras, y tanto Fuster como Iván Gil eran víctimas de os rigores defensivos del equipo de Paco López. No era momento para ser rococós con la pizarra. Había que simplificar el mensaje. Sin embargo, todo cambió con la entrada de Jonathan Viera, que tomó la batuta en el arranque de la segunda parte. Aquello dio algo de oxígeno a Enzo y Marvin parecía asomarse más por su flanco.

Pero el que más liberado se sintió fue Ale García, que despertó de su letargo y tras un primer aviso firmó el 0-1 en el arranque del segundo acto. La expulsión de Cissé abrió aún más el cielo entre el infierno pepinero -más por el calor que por el ambiente-. Pero la UD no terminaba por matar el choque.

Jesé tomó la alternativa por un desquiciado Lukovic. El balcánico le puso ganas y buenas sensaciones, pero aún le falta colmillo en una categoría tan perra como la Liga Hypermotion. Curiosamente el excanterano del Real Madrid se animó a las pinceladas de Viera, pero tal vez sobraron algún que otro adorno en su repertorio final.

Sin embargo, la película de los últimos encuentros se repetía una vez más como el manido guion de las novelas turcas: Las Palmas tiene la oportunidad de matar los partidos... Y sin embargo, el contrincante de turno revive siempre en los compases finales.

Al igual que el Andorra, el Burgos o la Real Sociedad B, el Leganés presionaba de lo lindo -con uno menos- y metía el canguelo a los amarillos. De nuevo se asomaba la brocha por el pincel. Incluso el hormigón armado. Y al final, 0-1, oficio total y tres puntos en el bolsillo. El estilo, por una vez, no importa. El botín fue lo mejor de Butarque.