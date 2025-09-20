Leganés - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre Leganés - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
LEG
LPM
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:30
4-4-2
Juan Soriano
portero
Andrés Campos
delantero
Jorge Sáenz
defensa
Marvelous Antolín Garzón
defensa
Naim García
centrocampista
Luís Henriques de Barros Lopes
delantero
Gonzalo Melero
centrocampista
Amadou Diawara
centrocampista
Seydouba Cissé
centrocampista
Juan Cruz
centrocampista
Diego García
delantero
4-2-3-1
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
delantero
Iván Gil
centrocampista
Ale García
centrocampista
Milos Lukovic
delantero
%
LEG
%
LPM
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
