LaLiga Hypermotion Jornada 6 S20/09 ·

Escudo Club Deportivo Leganés

Leganés

17:30h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
LEG

LPM

Ivan Gil celebrando junto a Pejiño y Ale García el segundo gol que convirtió frente a la Real Sociedad B. Cober

Leganés - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre Leganés - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:30

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Juan Soriano

portero

Andrés Campos

delantero

Jorge Sáenz

defensa

Marvelous Antolín Garzón

defensa

Naim García

centrocampista

Luís Henriques de Barros Lopes

delantero

Gonzalo Melero

centrocampista

Amadou Diawara

centrocampista

Seydouba Cissé

centrocampista

Juan Cruz

centrocampista

Diego García

delantero

4-2-3-1

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

delantero

Iván Gil

centrocampista

Ale García

centrocampista

Milos Lukovic

delantero

Estadísticas

%

LPM

LEG

%

LPM

LPM

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

