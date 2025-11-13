Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas
El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, en rueda de prensa. Cober
UD Las Palmas

Luis García activa las opciones de Viera y Kirian ante un Valladolid «complicado e intenso»

El técnico de la UD Las Palmas puso en valor el concurso de ambos futbolistas para este viernes, si bien recalcó que hay varias alternativas para compensar las ausencias de Loiodice y Cedeño | El asturiano evitó hablar de mercado y señaló que «aún queda mucho tiempo» para hablar de su posible renovación

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:25

En vísperas del encuentro ante el Valladolid, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, analizó el choque ante el conjunto pucelano, previsto para este viernes en el José Zorrilla a las 19.30 horas-, resaltando que «será un encuentro muy complicado ante un rival intenso que te pone las cosas muy difíciles, pero es cierto también que estamos trabajando bien y que estamos en una buena dinámica.

A su juicio, el equipo castellano-leonés «tiene la idea de juego muy clara, con un entrenador con mucha experiencia como es Guillermo Almada -exentrenador del Pachuca mexicano-, aunque acaba de llegar a España. Saca mucho rendimiento a sus equipos», explicó.

Por otro lado, el asturiano incidió en dar «mucho valor» a los puntos conseguidos hasta el momento por el equipo amarillo, si bien «seguimos con esa responsabilidad de querer mejorar y seguir evolucionando en el modelo de juego y ser cada vez más competitivos».

Ante la ausencia de Enzo Loiodice por sanción y de Edwin Cedeño -convocado con Panamá-, se abren opciones para alinear a Kirian: «Es una de las posibilidades que manejamos, pero también hay otros jugadores para suplir dichas ausencias. Poco a poco va a más, si bien no es lo mismo entrenar que competir. Pero estoy esperanzado, porque lo veo preparado para competir, como ya pasó en Huesca. Está trabajando bien y nosotros estamos muy contentos con él», argumentó.

Esa vía también la abre con otro de los veteranos de la plantilla, en este caso Jonathan Viera: «Ha entrenado perfectamente y ya no tiene ningún problema. La semana pasada hizo muchas cosas al mismo ritmo que el resto de compañeros y está disponible de cara a este encuentro. Viera es un grandísimo futbolista que nos pude dar cosas distintas. Tengo una gran relación con él y estoy contento de que vuelva», añadió.

Será un nuevo once titular diferente en la pizarra de Luis García que, por distintos motivos, no ha repetido esquema en su libreto en lo que va de liga. Aun así, el ovetense insistió en que «el colectivo es lo más importante y todos están listos para competir, siendo conscientes de que cada uno puede aportar en contextos diferentes. Es un bendito problema el hecho de ir recuperando jugadores ya que nos permite tener más variantes y aumentar la competitividad», aseguró.

Con respecto al mercado de invierno y a la posibilidad de perfilar nuevos refuerzos durante dicho periodo, el estratega amarillo argumentó que, si bien «estoy en permanente contacto con la dirección deportiva», recalcó que su misión es «sacar el mejor rendimiento de los jugadores; tengo bastante trabajo en el día a día como para pensar en ello».

Cabe recordar que, en las últimas horas, desde la prensa colombiana, ha colocado al centrocampista ofensivo Nicolás Benedetti -exjugador del América y hasta diciembre futbolista del Mazatlán mexicano- en la órbita de la UD Las Palmas, al quedar libre en este periodo invernal.

En cuanto a su posible continuidad al frente del banquillo isleño, Luis García también rehuyó dar titulares: «Todavía queda tiempo para eso. Hay que tener equilibrio y mesura, porque hoy parece que todo es fenomenal, pero lo que pinta blanco ahora mañana puede ser totalmente negro. Queda mucho por hacer».

