Este es el muro de hormigón de Luis García en la UD Las Palmas Tras empatar en Gijón y tumbar al líder Racing, el técnico volverá a armar la misma defensa en Pucela. Viti, Barcia, Mika Mármol y Clemente forman una retaguardia de enjundia

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:07

Ya lo había avisado el presidente Ramírez. Los ascensos se construyen desde atrás. La casa no se puede empezar por el tejado. Es por ello que Luis García ha encontrado la receta para consolidar un equipo que sueña con volver a Primera División. Pese a las bajas en la zaga, donde han estado lesionados Viti Rozada, Mika Mármol y EnriqueClemente en distintos momentos del curso, la UD Las Palmas es el equipo menos goleado de la Segunda División, cediendo solo ocho tantos.

Ahora, con todos sanos, parece que por fin ha encontrado el momento de juntar a sus elegidos en la defensa. Son ya dos encuentros seguidos en los que Luis García arma su muro de hormigón con Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente.

Ahí también se han manejado bien Álex Suárez, Marvin Park o Juanma Herzog cuando han tenido que intervenir. Pero las prestaciones que ofrecen estos cuatro elegidos que dejaron su portería imbatida en la visita al Sporting de Gijón (0-0) y tumbaron al líder, el Real Racing Club de Santander, por 3-1, son palabras mayores.

Es la defensa que ya en pretemporada comenzó a pintar sobre su lienzo y que hasta noviembre no había podido juntar. Sergo Barcia se ha erigido líder indiscutible y en el guardaespaldas, Mika Mármol demuestra cada vez que juega que la Segunda se le queda corta, Viti está consolidado y Clemente goza de una confianza que le convierte, probablemente, en el mejor lateral izquierdo del momento en la categoría de plata.

Viti, Clemente y Mika. LaLiga y Cober

Estos serán, salvo que la desgracia gire el rostro, los cuatro elegidos también para intentar asaltar este viernes Pucela (19.30 horas) en un choque complicado contra el Valladolid, que también es candidato a volver a Primera División. En principio no se esperan novedades en la formación de la defensa.

Sí que habrá un movimiento obligado en la sala de máquinas, ya que Loiodice cumplirá sanción. El elegido, en principio, será Kirian Rodríguez, aunque Iñaki está apretando en busca de una oportunidad. Cedeño tiene compromiso internacional.