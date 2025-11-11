La esperada vuelta de Viera: con él, la UD Las Palmas ha sumado 13 puntos en 7 partidos

Solo ha sido titular en un encuentro y ha sumado dos asistencias, pero el Mago de La Feria ha destilado, junto con Kirian, liderazgo y calidad cuando más lo necesitaba el equipo | Apunta al encuentro frente al Valladolid, aunque posiblemente de suplente

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

La vuelta de Jonathan Viera es una de las noticias más positivas de una UD Las Palmas que ha tomado velocidad de crucero. Tras el triunfo contundente ante el líder, el Racing de Santander (3-1), la pizarra de Luis García empieza a poblarse de activos que hasta hace unos días formaban parte de la amplia nómina de lesionados que hacían temblar la enfermería amarilla.

Hace justo un mes, el Mago de La Feria se había caído de la convocatoria de Luis García pocas horas antes de que el equipo iniciara el viaje hacia Granada. Un encuentro que acabó con empate a nada (0-0), pero lo que en principio se argumentó como unas molestias musculares terminó tomando un relieve más preocupante: rotura fibrilar en el aductor derecho. Fue todo un cortocircuito para el equipo, ya que en los siete encuentros disputados por Viera, el equipo había enganchado 13 puntos -4 victorias y un empate- en siete encuentros, pese a que solo había sido titular en el duelo en casa frente al Almería, que acabó curiosamente con triunfo andaluz (0-1). No obstante, sin él, el equipo encadenó 10 puntos en otros seis encuentros, lo que evidencia su peso específico en una plantilla en la que, junto con Kirian, domina los intangibles merced a su liderazgo, calidad y veteranía.

Todo apunta a que estará en el duelo ante el Valladolid en Pucela, un choque de colmillo y a cara de perro ante otro recién descendido. Sin embargo, es muy probable que reaparezca como suplente ante un rival situado también en la zona noble de la tabla, a solo tres puntos del equipo canario. Ya el propio Luis García, en la rueda de prensa previa al choque contra el Racing, señaló que Viera no llegaba para dicho encuentro, a pesar de que ya había empezado a participar en los últimos entrenamientos con el resto del equipo: «Las sensaciones son buenas pero esperamos que la semana ante el Valladolid esté ya disponible», afirmó el ovetense ante los medios.

Precaución ante posibles recaídas

No obstante, tanto el cuerpo técnico como los galenos del club mantienen la cautela ante los últimos problemas físicos que ha arrastrado el centrocampista. Cabe recordar que ya se perdió el tramo final de la pretemporada por una lumbalgia, una lesión que conlleva sus clásicos riesgos de recaída.

Ya fuera como mediapunta, como volante ofensivo, extremo o segunda punta, Viera ha disfrutado de plena libertad en los 249 minutos que ha disputado hasta el momento, en los que ha contabilizado 2 asistencias, 7 disparos a puerta.