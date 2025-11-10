Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lukovic, durante el partido del domingo ante el Racing de Santander. Cober

Valladolid-UD Las Palmas: horario y dónde ver

Fútbol ·

En compromiso correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La UD quiere seguir de dulce después de tumbar al líder, el Racing de Santander, y encadenar cinco fechas ligueras consecutivas sin perder. Lo que le toca ahora, en compromiso correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en visitar al Valladolid en Pucela.

El partido se jugará el próximo viernes, desde las 19.30 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  2. 2 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  3. 3 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  4. 4 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  5. 5 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  8. 8 Atento a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  9. 9 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  10. 10 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Valladolid-UD Las Palmas: horario y dónde ver

Valladolid-UD Las Palmas: horario y dónde ver