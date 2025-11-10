Valladolid-UD Las Palmas: horario y dónde ver

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

La UD quiere seguir de dulce después de tumbar al líder, el Racing de Santander, y encadenar cinco fechas ligueras consecutivas sin perder. Lo que le toca ahora, en compromiso correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en visitar al Valladolid en Pucela.

El partido se jugará el próximo viernes, desde las 19.30 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.