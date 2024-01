Luces y sombras: Sandro vuelve a dar su mejor versión, Munir sale lesionado

Sandro Ramírez y Munir El Haddadi fueron los protagonistas de la UD Las Palmas en la primera mitad del choque ante el FC Barcelona. Sandro, que volvió en Bilbao tras sus molestias y se reencontraba con su afición en el Gran Canaria, y Munir que sigue siendo de la partida de Pimienta, se convirtieron en los artífices del gol de la UD en la noche de ayer. Una bonita jugada colectiva acabaría en los pies de Javi Muñoz que, solo en el centro del campo, le daba el balón a Sandro Ramírez, para que el de La Feria asistiera desde banda derecha con un centro medido a Munir El Haddadi, para que el delantero marroquí solo tuviera que empujarla y batir a Iñaki Peña.

La UD fue en busca de más y Sandro, seguía a lo suyo. El 9 amarillo tenía la portería del FC Barcelona entre ceja y ceja, siempre queriendo buscar puerta en cada balón que tenía en sus botas y apunto estuvo de hacerlo en tres ocasiones. La primera con un zurdazo que colocaba a la izquierda de la portería del Barça después de un gran pase de Moleiro. La segunda tras un disparo lejano después de un saque de esquina sacado en corto y tras hacer una bonita pared con Munir pero el balón se marcharía desviado. Y la tercera un disparo fuerte razo que se estrellaría en el palo. Sandro sería sustituido al poco del comienzo de la segunda mitad por Marc Cardona.

Munir, por su parte, jugó bien y después de marcar el gol tendría alguna que otra semioportunidad que no consiguió enganchar por la rapidez de los centrales azulgranas. Sin embargo, la mala noticia llegaría cuando se tumba al suelo y Pimienta se ve obligado a cambiarlo. De momento, no se sabe el alcance de la lesión pero se espera que no sea alarmante.

Coco se va con la selección

El central internacional con Guinea Ecuatorial se marcha con su combinado nacional para disputar la Copa África y no estará presente como mínimo en los tres próximos partidos de la UD. Se perderá los enfrentamientos contra el CD Tenerife en Copa del Rey y Villarreal y Rayo Vallecano por estar disputando la fase de grupos con Guinea.