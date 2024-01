Pimienta: «No tenemos suerte con los arbitrajes»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de enero 2024, 00:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Masticó la posibilidad de llevarse los tres puntos cuando, al descanso, valía su peso en oro el gol de Munir y la UD amenazaba con más. Y, pasada la hora, le valía el consuelo del empate ante el Barça. Pero ese empujón a destiempo de Sinkgraven le descolocó por completo porque evaporó cualquier botín. Y García Pimienta no quiso ni supo disimular su enfado en el que dejó un mensaje para quien lo quiera entender: «No sé si era suficiente para pitar penalti. Pero que se escape un punto por una acción de este tipo … Debería ser todo más claro. El otro día se nos escapa otro partido por una acción de falta a Sandro. No sé si es mala suerte, pero no la estamos teniendo con los arbitrajes».