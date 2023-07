«Lloré en la guagua mientras bajaba por Barranco Seco»

Uno de los pesos pesados del vestuario por su gen ganador y perseverancia, Álex Suárez, jugador con más encuentros disputados el curso 2022-23, pasó revista en los micrófonos de la radio oficial del club, donde reconoció bajar por Fondos de Segura, en la previa al ascenso contra el Alavés, con los ojos cargados de lágrimas. Ahí empezó todo. Luego siguió con su batalla particular con un Villalibre al que secó y al que intentó «sacar del partido» durante los noventa minutos.

«A mí me han dicho que entrene, que esté al pie del cañón y lo de todo. A veces no depende de uno. Tienes que esforzarte para que confíen en ti. El fútbol, si estás mal, no perdona. Una de las claves del ascenso fue el grupo que tenemos. Todos fuimos a una. Pase lo que pase, tienes que ayudar equipo. Siempre he sido un jugador de equipo. Yo siempre lo doy todo», narró el central de la Unión Deportiva.

En tanto en cuanto a lo que pudo sentir durante la previa, el encuentro final ante el Alavés y la celebración posterior, confesó que «nunca viví algo así. En los momentos malos, en los que más nos costaba ganar, era cuando mas gente había, incluso fuera de casa. Cada vez que perdíamos o empatábamos siempre nos daban confianza para que siguiéramos intentándolo».

«El año del Córdoba, yo estaba en la grada. El año del ascenso contra el Zaragoza, estaba gritando y animando con los ultras en Fondos de Segura. Y, cuando bajamos contra el Alavés por Fondos de Segura, estaba llorando porque me veía reflejado en la gente que nos iba animando. Esto es un sentimiento de todos, es algo que no se puede explicar», se sinceró el defensor amarillo, que no escondió su felicidad plena de haber podido vivir un momento que jamás olvidará.

Eso sí, de momento, aún no ha visto el partido del ascenso ante el Alavés repetido en televisión. «Lo puse a partir del minuto 88 para ver la alegría del final. Aún no lo he visto entero. Estaba tan metido en el campo que no me importaba cómo estaba jugando, tenía una obsesión por subir. Fuimos nosotros. El míster nos dio toda la confianza. No renunciamos a salir desde atrás y hacer nuestro juego», indicó.

Acoso y derribo a Villalibre

Sobre su actuación, secando a Villalibre, confesó que intentó sacarle del partido. «A Villalibre lo respeto muchísimo. Porque es un gran jugador. Pero aquel día era mi enemigo, mi objetivo número uno era marcarlo. Él iba fuerte al balón. Y yo le decía de todo. No suelo hacerlo, por eso él se preguntaría: ¿Quién es este loco? Me sorprendió que no se dirigió a mí durante todo el partido. Se limitaba a jugar. Por eso, cuando logró el ascenso en el playoff contra el Levante me alegré por él. Porque el día del Estadio de Gran Canaria fue muy duro para ellos», aseveró Suárez.

«Tenía claro que quería estar aquí y disfrutar aquí. No entraba en mi cabeza irme. Mi deseo siempre fue triunfar aquí, en casa», concluyó el defensor.