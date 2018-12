La UD Las Palmas, en busca de crédito y aliento

Romper la sequía

Para la batalla en tierras gallegas no podrá contar Herrera con un Raúl que, hasta que se retiró contra el Oviedo por una lumbalgia, lo había jugado absolutamente todo en la competición doméstica. No obstante, encontrará en Nauzet la motivación y el hambre necesarios para salir del barro. El arquero grancanario, con un paso casi testimonial en lo que va de curso, lleva esperando esta oportunidad desde que se cayó en Copa del Rey. No estará solo el guardameta para defender su fuerte.

Defensa

La línea de cuatro que lo escoltará será, salvo sorpresa mayúscula, la formada por Lemos, David García, Juan Cala y Dani Castellano. El gallego vuelve a la que fuera su casa tras cumplir sanción y David recuperará su puesto en el eje de la zaga. Por delante, todo hace indicar que Ruiz de Galarreta acompañará a David Timor en la sala de máquinas. El vasco, que tuvo sus primeros minutos el otro día tras superar su lesión, tratará de tejer todo el fútbol que le está faltando al combinado grancanario. Con Tana como indiscutible, a ojos del técnico, Mesa, Blum y Fidel pelean por una plaza en el once. En la lanza de ataque, Araujo y Rubén Castro. A no ser que Herrera se la juegue y apueste por un Mir que siempre es una garantía en coraje.

Los números del Lugo invitan a pensar que el asalto al Ángel Carro no es una utopía. Todo lo contrario, en tierras lucenses han vencido equipos como Alcorcón, Cádiz, Oviedo y Málaga. En su feudo tan solo han logrado ganar tres encuentros. Para nada es un fortín. Las Palmas sabe que no va a tener mejor oportunidad para revivir que el choque de esta noche. Aunque para ello habrá que correr, tocar y disparar como no se ha hecho en lo que va de temporada. Herrera buscará el golpe de efecto que necesita la escuadra grancanaria. No hay más tiempo.

Enfrente estarán dos viejos conocidos para la hinchada isleña. El canterano Christian Herrera amenaza con batir la meta que defenderá Nauzet e Iriome, ex del CD Tenerife y que tantas travesuras ha hecho ya a la UD, intentará meter el dedo en la yaga. Mientras, a Las Palmas se le va al vida en este partido. Si no, la distancia con el ascenso ya daría bastante miedo...