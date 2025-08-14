Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El jugador de la UD Las Palmas, Álex Suárez, en rueda de prensa. Cober

Álex Suárez: «Va a ser un buen año para todos»

El defensa grancanario, uno de los capitanes de la UD durante este curso, augura una temporada ilusionante antes del arranque de la campaña

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:28

Jugador referencial y capitán de la UD. Álex Suárez abrió este jueves las comparecencias públicas del equipo en la temporada 2025-26 que arranca el próximo domingo en el Gran Canaria y frente al Andorra. Y el mensaje del central incidió en la ilusión y expectativas que hay con el nuevo proyecto: «Veo al equipo muy bien, identificado con la idea del míster. Llegamos como queremos. Va a ser un buen año para todos».

Cuestionado por las ideas que ha tratado de inculcar Luis García, expuso: «Hay cosas familiares, como el toque, la pelota e ir al ataque y cuando perdamos el balón ir a la presión».

«Son siete años y estoy con más experiencia y con ganas de ayudar a los jóvenes. Haber renovado hasta 2028 me hizo muy feliz, fue fácil llegar a un acuerdo. Todo el mundo sabe lo que siento por estar aquí», dijo al nivel personal.

Álex pide «humildad e ir partido a partido» a propósito de los objetivos para el curso: «Hay que ir a por los 50 puntos y, como hicimos el año del ascenso, luego mirar a por más. Sabemos que este equipo tiene que estar en Primera pero decir que vamos a subir sería hablar mucho en estos momentos».

No obvió un agradecimiento a la afición por los 23.000 abonados que hay, pues, significó, «nadie esperaba esta respuesta».

