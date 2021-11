Con los mismos de la jornada pasada más Curbelo, Lemos, Moleiro y Coco Pejiño y Pinchi no llegan a tiempo para la visita a Málaga al no haber hecho ningún entrenamiento con el grupo. El rearme de la UD será defensivo

Como se veía venir, Pepe Mel afrontará la visita de pasado mañana al Málaga sin poder recuperar a alguno de los lesionados que siguen en la enfermería de la UD. Pejiño y Pinchi eran los candidatos a recibir el alta antes que Peñaranda, al que le resta alguna semanas más, y Mfulu, con quien no se cuenta hasta enero. Pero ninguno de los dos ha podido integrarse al trabajo del grupo, no lo hicieron el martes ni tampoco ayer, por lo que, con el margen muy justo para llegar a tiempo, toda vez que será mañana cuando se dé la lista de expedicionarios, ya se les espera de vuelta para acabar el mes en Leganés. No se van a correr riesgos y menos cuando están a punto de culminar ya el proceso de recuperación que han llevado y les ha impedido participar en los partidos más recientes. Mel los quiere en el campo pero con las garantías físicas que todavía no han alcanzado. Igual sucede con Peñaranda, con buenas sensaciones pero en fase de consolidar su sanación total.

Así las cosas, Mel podrá repetir, si así lo considera, el frente ofensivo de la pasada jornada frente al Zaragoza y cuyo trabajo resultó elogiado por el caudal de fútbol y ocasiones que dirigió al área maña. Tendrá, además, el refuerzo de Moleiro, quien hoy regrasará a Barranco Seco tras sus compromisos internacionales, al igual que Coco. El tinerfeño ya tuvo un protagonismo estelar en el último desplazamiento, cuando fabricó el gol del empate en Oviedo (1-1) con una acción individual que le dejó todo a favor a Kirian para cabecear a la red. Aunque arranque en el banquillo, es una bala de oro. De ahí la importancia de que pueda ser utilizado y más viniendo del rodaje de calidad que le dio competir con la selección sub-19.

Donde sí se anuncian novedades es en la retaguardia. Lemos y Eric Curbelo serán de la partida tras causar baja por indisposición y sanción, respectivamente, y nadie duda de que recuperarán galones, más considerando que se viene de una actuación defenesiva deficiente. Álex Suárez, que se estrenó esta campaña el pasado fin de semana, y Ale Díez, siempre secundario en el carril del dos del gallego, están destinados a volver a la reserva de cumplirse los pronósticos.

No obstante, también se contempla que pueda estudiarse algún matiz en la zona ancha, bien sea que entre el propio Moleiro o que Benito, goleador frente al Zaragoza, se hicieran sitio. Hay para elegir y Mel ha mostrado flexibilidad a la hora de introducir matices dependiendo de sus sensaciones particulares con algún jugador en particular. Que haya consolidado un bloque no descarta novedades que refresquen piernas y, también, despisten al adversario.

Hoy, sorteo de Copa

La UD conocerá hoy el rival al que se medirá en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol realizará el sorteo a partir de las 15.30 horas en su sede de Las Rozas (Madrid).

Los partidos de esta primera eliminatoria se celebrarán los días 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre en las instalaciones deportivas del club de categoría inferior y, en caso de tratarse de la misma categoría, en las instalaciones del club cuya bola sea extraída en primer lugar.