Viera, sobre su posible vuelta a la UD: «Es el club de mi vida, pero no he hablado con nadie, estoy de vacaciones» El futbolista grancanario aclaró este martes su situación actual y dejó abierta la posibilidad de vivir su cuarta etapa de amarillo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 19:44 | Actualizado 20:13h.

El exjugador de la UD Las Palmas y actual futbolista del Johor Darul Takzim, Jonathan Viera, asistió este martes a la presentación del plan de actuación y proyectos sociales-deportivos para la temporada 2025/2026 FIFLP y en rueda de prensa, aclaró cuál es su situación actual en el fútbol y si es posible que vuelva al club grancanario a vivir su cuarta etapa de amarillo: «La UD Las Palmas es el club de mi vida». afirmó.

Jonathan Viera responde sobre su posible vuelta a la UD Las Palmas. Acfipress

Tras muchos especulaciones de su posible vuelta, Viera ha aclarado que «no he hablado con nadie, estoy de vacaciones, estoy en mi casa disfrutando de la familia y eso es lo único en lo que estoy centrado en este momento«. El grancanario ha querido dejar claro el »cariño y el aprecio« que le tiene »al club, a la afición, al equipo«, y por eso ve «normal que la gente especule» pero él asegura que «no he hablado con nadie. Yo soy una persona que cuando estoy en el fútbol, estoy en el fútbol, pero ahora es el momento de estar con la familia».

El futbolista cuestionado sobre el posible interés de la UD Las Palmas en volver a contar con sus servicios, afirmó que «ya el tiempo verá lo que Las Palmas necesita, el tiempo dirá lo que mi cuerpo y mi mente quiere y ese es el momento en el que estoy«, aseguró.

Viera recuerda que su última salida no fue demasiado agradable: «Todo el mundo sabe perfectamente que todo lo que pasó. No fue plato de buen gusto, yo creo que ni para el club, ni para mí. Mi equipo es Las Palmas, todo el mundo lo sabe, yo creo que si hay alguien que ha dejado de hacer muchísimas cosas para jugar aquí, aunque sea en Segunda División, ese soy yo«.

Por último, el mediapunta de La Feria segura encontrarse muy bien físicamente tras su paso por Malasia con un Johor Darul Takzim con el que acaba contrato este verano: «Físicamente la verdad que acabé muy bien, lógicamente cada vez me tengo que cuidar más, cada vez tengo que hacer más sacrificios y bien, estoy bien, físicamente estoy bien, estoy entrenando, no he parado, estoy bien«, sentenció.