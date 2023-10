El último y sorprendente adiós de Viera

Jonathan Viera se marcha. Un emblema de la UD Las Palmas, e incluso de la isla de Gran Canaria, está a punto de decir adiós al equipo de su tierra. Un jugador que ha sido capaz de lograr dos ascensos a la máxima categoría del fútbol español, dos hitos que perdurarán en la historia del club, y de dar inmensas alegrías con sus goles y asistencias a la parroquia amarilla semana tras semana. Lo cierto es que desde el pasado verano se ha especulado con su posible salida al fútbol árabe. Ahora, el Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos, ha entrado en la puja para que el jugador grancanario luzca su elástica desde el próximo mercado invernal.

Se trata de la tercera salida de la UD de un referente, un capitán como es Jonathan Viera, pero tal y como dijo Ramírez «la vida seguirá sin él, nuestro escudo está por encima de todo». Su marcha producirá tristeza a muchos aficionados amarillos, pues se va un futbolista que deslumbró y enamoró a toda Canarias con el balón pegado a sus botas, siempre siguiendo la idiosincracia del estilo de juego del futbolista nacido en el archipiélago.

Ha llovido desde su debut oficial cuando se enfundó la camiseta de la UD Las Palmas en 2010 ante el Gimnástic de Tarragona en Segunda. Fue entonces el inicio de una época gloriosa, con idas y venidas, para el futbolista de La Feria. En la temporada 2012-13 se marcha al Valencia CF. Tras un breve paso por el Rayo Vallecano, ficharía en el Standar de Lieja, para, en apenas meses más tarde, regresar por vez primera a la UD. Ese mismo año consiguió el primer ascenso a la élite con el equipo de su tierra (junio de 2015). A mitad de la temporada 2017-18, con los amarillos aún en Primera y en una campaña para olvidar, Viera se marcha al fútbol chino, donde firma por tres cursos con el Beijing Guoan. Mientras, la UD desciende a Segunda División.

Sin embargo, en septiembre de 2019 volvería a Gran Canaria para jugar con la UD hasta diciembre del mismo año. Fue muy cuestionado por la parroquia amarilla tras su retorno en forma de préstamo por el Beijing Guoan. Aunque Viera se justificó con varios goles de falta y aportando mucho a la ofensiva del equipo, por aquel entonces, dirigido por el madrileño Pepe Mel. Su vuelta a China no fue fácil, se juntó el año de la pandemia con varias lesiones que le lastraron. El jugador no era feliz en Asia y decidió poner fin al culebrón regresando por tercera vez a casa y firmando por cinco años, hasta 2026.

Internacional absoluto con la selección española el 9 de octubre de 2017 ante Israel, el mago de La Feria siempre ha intentado devolver el cariño que ha recibido por la afición a base de triunfos y éxitos, pero el final para el 21 ha llegado.

En lo que respecta a este curso en la Liga EA Sports, su aportación no ha sido demasiado fructuosa, bien es cierto que ha regalado una asistencia y ha anotado dos dianas. De las nueve jornadas que se han disputado, Viera ha sido titular en siete ocasiones ante RCD Mallorca, Valencia CF, Real Sociedad, Girona, Sevilla FC, Granada y Real Madrid. Siendo sustituido antes del final en cuatro de ellos. Empezó en el banquillo frente a Celta y Villarreal, ambos choques se saldaron con triunfo insular. Cifras que en lo deportivo no le dejan satisfecho y puede que haya influido a la hora de tomar esta decisión que tiene en vilo a toda una isla.

Ahora, tal y como dijo su presidente, el jugador ha tomado la decisión de irse y no se trata de razones económicas ni desamor al club, sino de la situación personal que atraviesa.Además, la relación con Pimienta se ha enfriado. Su suplencia en los dos últimos encuentros, ha generado que pierda la confianza en el técnico catalán. Mucho han cambiado las tornas desde la renovación del míster el curso anterior cuando el 21 decía «Pimienta es de los mejores entrenadores que he tenido, conoce el fútbol muy bien, llegará muy lejos».Viera se marcha a mitad de temporada, pero para el club no supondrá un problema, tenía un pacto con el presidente «se irá de manera gratuita y cuando él quiera».