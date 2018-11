Jiménez se la juega ante el Granada

La falta de identidad de juego, teniendo una plantilla con tanto potencial para llevar los tiempos y las riendas de los partidos, coloca a Jiménez en la diana. Pese a que en el Martínez Valero se cosechó un punto, es insuficiente. Sobre todo porque el equipo grancanario no muestra ningún síntoma de mejora y no se pueden permitir más tropiezos.

La victoria devolvería la confianza depositada en el andaluz, que volverá al banquillo tras cumplir sanción

El choque ante el Granada será clave para el devenir del preparador sevillano, que se la juega ante un cuadro nazarí que llega pletórico y en lo más alto de la clasificación. El enfrentamiento se prevé duro. Los rojiblancos están cuajando una muy buena campaña y están sorprendiendo a todos los rivales en Segunda División. Habrá que sudar sangre.

Desde la entidad grancanaria no conciben otra cosa que no sea un triunfo. Y, de no conseguirlo, podrían tomarse medidas drásticas para reconducir la situación. Los amarillos, que siguen en los puestos de promoción, no presentan números de candidato serio al ascenso. El bache ya se alarga en el tiempo y la particular crisis insular está pasando factura.

Además, no hay nada a lo que aferrarse. Ni hay fútbol que respalde derrotas y empates, ni hay victorias que justifiquen que no se juegue absolutamente a nada. Y es esa falta de fútbol la que causa dolor de cabeza en el corazón de la Unión Deportiva. La carencia de automatismos y los tumbos que dan los futbolistas sobre el césped preocupa. Mientras equipos como el Deportivo o el propio Granada van en volandas, Las Palmas se hunde y el colchón de puntos con los primeros clasificados cada vez es más amplio.

El empate del Granada en su feudo ante el Numancia ayer (0-0) frena un poco su gran momento de forma y vendrá a la isla con ganas de volver a encontrar la senda de las victorias. Eso sí, con la tranquilidad de saber que tiene a la UD a seis puntos. Los de arriba no levantan el pie del acelerador y las prisas por recuperar posiciones son alarmantes.

Con todo, al técnico sevillano solo le vale el triunfo ante el Granada. La paciencia tiene un límite y el club ya no está por la labor de seguir esperando más. Vivir o morir. De ganar, la confianza en Jiménez subiría un peldaño. Ante el Deportivo de La Coruña, en casa, Las Palmas salió abucheada por sus aficionados. Si no se quedan los tres puntos en la isla se puede montar una gorda...