Jémez: «Luchamos por nuestra ciudad y los aficionados»

«Todavía hay puntos por los que luchar, seguimos teniendo que respetar a nuestra afición. Más allá de lo que podamos conseguir, si nos vale o no para seguir en Primera, tenemos motivos para esforzarnos al máximo. Seguimos luchando por una ciudad, una afición y por toda la gente que sigue creyendo en nosotros. Todas las semanas no tengo que motivar de más», prometió Jémez en la sala de prensa del estadio.

Al mismo tiempo, el preparador avanza que habrá cambios en el once inicial y apela a la profesionalidad para seguir peleando por un objetivo que, a día de hoy y salvo milagro, parece un imposible.

El técnico se aferra a los «puntos que quedan por disputar»

Asimismo, el entrenador de la Unión Deportiva dejó caer que habrá movimientos en el equipo titular: «Vamos a intentar mejorar y vamos a hacer unos cambios, a ver si nos encontramos más a gusto en el campo. Cuando las cosas no te salen bien, lo único que te queda es cambiar para que el equipo mejore en base a lo que creo que se puede hacer. Veremos algún cambio respecto al once de la semana pasada, pero es algo que venimos haciendo desde que llegamos aquí».

Sobre el rival que le espera, el Betis de Setién, Jémez halagó el fútbol que realizan los verdiblancos: «Es un equipo con muy buen juego, con una buena plantilla y muy bien dirigido. Por eso está donde está». «Nosotros somos un equipo inferior en la teoría, pero vamos a intentar que la teoría no case con la práctica. Tenemos que quitarles la pelota, que no se sientan cómodos y apretarles bien arriba», matizó el timonel del cuadro isleño. «Hasta que los números no digan lo contrario, defenderé el escudo de la UD hasta el final», concluyó el técnico.