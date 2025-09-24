Iván Gil y Jonathan Viera: Luis García quiere encajarlos juntos en la alineación

El entrenador de la UD Las Palmas busca la fórmula para que ambos sean titulares en el choque contra el Almería de este sábado. Son los dos jugadores con más calidad de la plantilla

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:38

A vueltas con el once inicial. En la cabeza de Luis García giran un sinfín de posibilidades. El técnico, metódico y catedrático, sigue buscando la excelencia en su fútbol mientras el equipo continúa caminando hacia los puestos altos de la tabla clasificatoria. Ahora, con el Almería en la retina (sábado, 20.00 horas) intenta dibujar la fórmula para juntar en un mismo once a sus dos jugadores más técnicos: Iván Gil y Jonathan Viera.

Con el capitán ya en plenas condiciones para ser de la partida, Luis García Fernández medita incluirlo en su alineación. Y, aunque en el triunfo contra el Leganés (0-1), donde Viera fue clave por su buen hacer en el segundo tiempo, el damnificado fue Iván Gil, que se quedó en el vestuario al descanso, el puzle que maneja el entrenador para sorprender al Almería encaja con ambos compartiendo magia sobre el terreno de juego.

El recital de Jonathan Viera en Butarque, haciéndose dueño y señor de los tiempos del partido, le colocan como candidato al once titular. Su participación desde el inicio parece más clara a medida que avanza la semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, donde sigue mostrando su mejoría física tras la lesión que le hizo parar en verano durante la pretemporada.

Además, el hecho de enfrentarse a un Almería en el que estuvo tras rescindir con la UD Las Palmas por su problema con Pimienta, y donde públicamente expuso que había encontrado la «felicidad», influye en las ganas que tiene el propio futbolista de estar en la alineación elegida por Luis García.

En este caso, el sacrificado podría ser Manu Fuster, que en Leganés le ganó la plaza a Pejiño. El valenciano, que además dio la asistencia de gol a Ale García y que acumula ya tres con esta, todavía no se ha asentado en una la alineación en la que sí han sido fijos, siempre que han estado disponibles, Amatucci, Iván Gil, Ale García y Lukovic.

Ampliar Iván Gil, en pretemporada. Cober

La sustitución de Iván Gil al descanso respondió al movimiento táctico con el que Luis García quería desarbolar las nociones tácticas de Paco López. La jugada salió a las mil maravillas, pues el giro de acontecimientos con la mutación a defensa de tres centrales y dos carrileros largos desajustó al Leganés, que acabó perdiendo la batalla ante su público.

Así pues, el mandamás del banquillo de la Unión Deportiva sopesa la opción de mezclar a Gil y Viera porque entiende que no son incompatibles. Al contrario, la calidad se atrae y se entiende. Y, probablemente, sean los dos futbolistas con mejor pie de la plantilla. Iván sabe lo que es marcar ya esta temporada, pues le hizo un doblete a la Real Sociedad B en el triunfo en el Gran Canaria por 2-1. Viera, en cambio, todavía no se ha estrenado, pero sueña con ser el máximo goleador en la historia de Las Palmas en Segunda División.

Jonathan Viera ha metido 75 tantos como amarillo y es el sexto en el ranking de goleadores en la historia de la UD. Solo está a tres tantos de alcanzar a Juani Castillo y asaltar la quinta posición. Asimismo, Viera está a 10 dianas solo de convertirse en el máximo anotador del club grancanario en la categoría de plata del fútbol español. En este caso el primer puesto hasta ahora lo comparten, con 61 goles, Marcos Márquez y Rubén Castro.

Con todo, y a falta todavía de varios entrenamientos, salvo sorpresa o catástrofe en forma de lesión, Iván Gil y Jonathan Viera podrían saltar juntos al campo para intentar sumar la tercera victoria consecutiva en lo que va de campeonato. El rival, por presupuesto y enjundia, también es candidato a ascender a Primera División. Habrá que sudar si se quieren dejar los tres puntos en Gran Canaria. Pero con estos dos sobre el verde, las posibilidades aumentarán, seguro.

Para el resto de la alineación hay menos dudas, pues seguirán Horkas, Marvin, Barcia, Mika Mármol, Amatucci, Enzo, Ale García y Lukovic. La incógnita hasta el final será si llega o no Enrique Clemente. De no hacerlo, Álex Suárez repetiría en el eje de la Zaga, con Mika como lateral.