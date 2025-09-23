Jonathan Viera y el Almería: el fugaz pasado indálico del Mago de La Feria

El centrocampista de la UD Las Palmas se mide al club andaluz donde probó fortuna, tras abandonar el equipo amarillo por desavenencias con Pimienta | La prensa andaluza lo recuerda con cariño y elogia su talento: «Es como un entrenador sobre el césped»

Viera, en una imagen con la UD de la presente campaña y otra, con la camiseta del Almería. Este sábado ambos equipos se miden en la isla.

«Hay un problema con el entrenador. Yo el mío lo sé, el de él no lo sé. De ahí se empezó a nublar todo. Yo soy un tío justo. La bola se hizo cada vez más grande, no sé paró y me hice a un lado. Hablé con el presidente. Nunca pensé que llegaría a eso». Estas palabras de Jonathan Viera, entre lágrimas y con la voz quebrada, fueron las que más resonaban en el recuerdo de los aficionados en su despedida de la casa amarilla el 19 de diciembre de 2023.

El Mago de La Feria se marchaba del club de sus amores, entre desavenencias con Xavier García Pimienta, el técnico bendecido con el último ascenso, y con el atisbo de una posible retirada precoz que preocupaba a sus más fieles incondicionales.

Sin embargo, y al mismo tiempo que sopesaba ofertas exóticas en el extranjero, en el firmamento más inmediato empezaron sonar cantos de sirena de un club de la propia competición española. El Almería, con una poderosa inversión saudí canalizada por Turki Al-Sheikh y por el ya entonces CEO del club, El egipcio Mohamed El Assy, quería dotar de una dosis extra de magia al proyecto indálico en pleno mercado invernal. Y Viera era el reclamo perfecto.

Su llegada al club andaluz no se materializaría hasta febrero de 2024, casi dos meses después de su marcha de Gran Canaria. Ya en su presentación, dejó cariños y recados indirectos: «Lo principal ha sido el interés que ha tenido el Almería conmigo desde el año pasado. He jugado durante muchísimos años en mi casa, en el club de mi tierra (UD), porque he querido. He podido jugar en otros sitios, pero lo he hecho en mi casa. Uno siempre tiene que estar donde lo quieren y aquí han demostrado muchísimo interés por mí».

Nueva puesta a punto

Sin embargo, ese largo paréntesis -en concreto, 127 días sin jugar un partido oficial- le llevó a acelerar su puesta a punto. No lo tenía fácil con Gaizka Garitano como timonel almeriense, pero al final realizó su debut el 18 de febrero en Los Cármenes frente al Granada, en un duelo en el que contabilizó 65 minutos y un empate insuficiente para el ya utópico objetivo de permanencia que albergaba el equipo (1-1). Era ya la jornada 25 y los unionistas apenas sumaban en aquel entonces 8 puntos en la tabla de Primera, con una desventaja de hasta una decena para alcanzar los puestos de permanencia.

Aunque destiló allí parte de su amplio inventario futbolístico, su periplo andaluz terminó siendo fugaz: en concreto fueron doce partidos, todos ellos en calidad de titular, firmando un total de tres asistencias. El club insistió en que continuara como pieza angular en el proyecto que debía llevar al Almería a retornar lo antes posible a LaLiga EA Sports, pero al final, Viera rescindió su contrato -le restaba un año con los rojiblancos- el 15 de julio de 2024.

A partir de ahí, Viera volvió a hacer las maletas, comenzando con una experiencia de dos meses en el Khor Fakkan de la liga de Emiratos Árabes. Después recalaría en el Johor Darul de la Superliga de Malasia, disputando cuatro partidos de la Liga de Campeones asiática. El periplo asiático concluyó y el pasado 12 de julio se materializó su cuarto retorno con la UD, entre división de opiniones entre la afición amarilla. No obstante, el omnívoro instinto de fútbol que atesora aún Viera empezó a fructificar desde su debut, incluso con su rol de suplente, mostrando su excelente manejo de los partidos. En Almería ya temen por esta versión remasterizada del Mago de la Feria, mientras la afición amarilla comienza a reclamar su titularidad en un duelo entre aspirantes al ascenso.

Elogios desde la prensa almeriense

Los medios indálicos no escatiman en elogios sobre la figura de Jonathan Viera, al mismo tiempo que no ocultan su preocupación de cara al choque del sábado en el Estadio de Gran Canaria -20.00 horas-. Para la Voz de Almería, los andaluces se medirán a «un viejo conocido muy aplaudido por al afición rojiblanca (...). Marca los tiempos como un entrenador sobre el césped». Por su parte, Tony Fernández, de Ser Almería, ya resaltó que «en los buenos y malos momentos de la UD Las Palmas siempre aparece Jonathan Viera».