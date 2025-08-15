Viera, al asalto del trono Marcos Márquez y Rubén Castro son los máximos goleadores en Segunda en la historia de la UD con 61 tantos. Jonathan está a diez de superarlos

La UD Las Palmas vuelve a Segunda División tras dos años en Primera para disputar su trigésimo cuarta temporada en la categoría y buscar su octavo retorno a la máxima competición nacional. Esta vez comienza el año recibiendo al Andorra, rival con el que únicamente se ha medido una vez en la isla -el año del último ascenso-, concluyendo con victoria isleña gracias a dos tantos de Marc Cardona.

En la categoría de plata del fútbol nacional el cuadro que ahora dirige Luis García ha disputado hasta ahora 1271 partidos, aunque oficialmente son 1.272 pues se compatibiliza como ganado por 0-1 el compromiso que le debió enfrentar en tierras catalanas al Reus. Dando como válido ese resultado, la UD está a un triunfo del 500 en Segunda, mientras que ha igualado 382 y perdido 391. En total, incluyendo ese gol en los despachos, el conjunto isleño ha perforado las redes contrarias en 1697 ocasiones mientras recibió 1.528.

El gran protagonista de la plantilla canaria vuelve a ser Jonathan Viera. Tras su último adiós, el de La Feria vuelve a la isla siendo con mucha diferencia el jugador con más partidos disputados con la camiseta amarilla del actual plantel, 265, siendo el 26º en el ranking, teniendo la posibilidad esta campaña de meterse entre los 20 primeros superando a históricos como Roque Díaz, del que le separa un duelo, Mayé, a dos, Nauzet Alemán, a ocho, Aythami Artiles, a nueve, Juan Antonio Pérez, a 11, y el añorado Juan Guedes, que la aventaja en 17 y que es el que se encuentra en ese puesto 20. Lejos de Viera, pero por encima del centenar de duelos, se sitúan dentro de la actual plantilla Kirian Rodríguez (165), Álex Suárez (161) y Enzo Loiodice (137), de los que los dos primeros tendrían opciones de llegar a su choque 200 durante esta temporada.

Con posibilidad de llegar a centenarios esta campaña se encuentran Pejiño, al que solo le restan seis compromisos, Sandro Ramírez, a 19, Marc Cardona, a 21, y Mika Mármol, a 31.

El equipo está a un triunfo de alcanzar las 500 victorias en la categoría. El Tenerife, ahora en Primera RFEF, rival más repetido

En cuanto a la meta rival el protagonista vuelve a ser Jonathan Viera ya que con 75 dianas de amarillo es sexto en el ranking de goleadores y tiene opciones de seguir escalando pues está a tres goles de alcanzar a Juani Castillo. Más complicado lo tendrá para alcanzar al chileno Koke Contreras, cuatro, pues le separan 18 aciertos, mientras que Orlando Suárez está a 22, Morete a 24 y el pichichi histórico y presidente de Honor de la entidad, el 'Maestro' Germán Dévora, que con 119 lo aventaja en 44. Además, Viera está a 10 de convertirse en el máximo anotador del club grancanario en la categoría de plata del fútbol español. En este caso el primer puesto hasta ahora lo comparten con 61 goles Marcos Márquez y Rubén Castro.

El 58 en el ránking general de goleadores con la UD es Pejiño, con 18 tantos, uno más que Sandro Ramírez. Del actual plantel, también han perforado las redes visitantes en alguna ocasión Kirian Rodríguez (13), Marc Cardona (12), Loiodice (6), Álex Suárez (4), Jaime Mata (4), Manu Fuster (3), Herzog (3), Sory Kaba (2), Ale García (1) y Marvin Park (1).

En cuanto a debutantes, hay que destacar que el pasado año llegaron a estrenarse con el primer plantel en competición liguera 19 jugadores, de los que 13 fueron jugadores del primer equipo, los cancerberos Jasper Cillessen y Dinko Horkas, los laterales Viti Rozada y Álex Muñoz, el central Scott McKenna y Andy Pelmard, los medios Adnan Januzaj, Dario Essugo, Manu Fuster y Stefan Bajcetic y los delanteros Oli McBurnie, Fabio Silva y Jaime Mata. Como canteranos, Bassinga, Pezzolesi, Sergio Viera, Diego Martín, Arturo Rodríguez y Josito González en Liga. Además, Iván Gil lo hizo en el torneo del KO.

Esta campaña, al margen de los canteranos de los que pueda tirar a lo largo de la temporada Luis García, pueden debutar con la camiseta grancanaria siete futbolistas que se han incorporado al club hasta el momento Adri Suárez, Sergio Barcia, Edward Cedeño, Adam Arvelo, Lorenzo Amatucci, Jeremía Recoba y Cristian Gutiérrez.

Mirada a la historia

Desde que debutó en la categoría de plata del fútbol español un 10 de septiembre de 1950 venciendo a domicilio al Cartagena por 2-4, día que decidieron el triunfo isleño un triplete de Tacoronte y otro tanto de Cedrés, la UD Las Palmas se ha medido en Segunda División a 106 rivales, aunque este año sumará uno más a la nómina ya que se medirá por primera vez en Segunda a la Cultural y Deportiva Leonesa, club con el que curiosamente se ha enfrentado en tres ocasiones pero siempre en distintas competiciones, primero en Primera División (55-56), después en Copa del Rey (59-60) y por último en la liguilla de ascenso de Segunda B a Segunda (95-96). Además hay que destacar que se volverá a ver las caras con un conjunto al que se enfrentó por última vez hace 41 años, la Agrupación Deportiva Ceuta -entonces Atlético Ceuta-.

El CD Tenerife es el cuadro con el que más veces se ha medido la UD en Segunda División, 42, seis más que frente al Albacete y ocho respecto al Hércules. Al conjunto al que más ha superado Las Palmas en esta categoría es, con diferencia, al propio club alicantino, 19, dos más que las que superó al Albacete y tres respecto al primer filial del Real Madrid. Las veces que más ha empatado han sido en derbis con el Tenerife, 18, mientras que con el Recreativo de Huelva lo hizo 14 veces y en 12 igualó con el Málaga. Por último, el que peor se le ha dado a la UD en esta categoría es el Córdoba, verdugo isleño en 14 partidos, mientras que 13 perdió con el Murcia y 12 con el Cádiz y el Tenerife.

En el capítulo de aciertos ante la portería adversaria, el Albacete es el rival más batido por los grancanarios, 59, tres tantos más que los que consiguió frente al Elche nueve respecto al Real Madrid Castilla, mientras que el Salamanca fue el conjunto que más perforó las redes amarillas, 50, seguido por los 44 que anotó el Rayo Vallecano y los 43 encajados en los derbys y frente al Albacete.

En el cómputo general, destacar que la UD podría llegar esta temporada a los 500 triunfos en la categoría, cifra del que le separa una victoria, aunque también puede alcanzar las 400 derrotas, a nueve de distancia, o los 400 empates, de los que está a 18. En el capítulo goleador la UD se encuentra a tres dianas de la 1700 a favor -el 1600 lo logró Jonathan Viera frente al Cartagena en la campaña 21-22- mientras que podría recibir el 600 en contra en casa si los rivales llegan a su portería en 20 ocasiones.