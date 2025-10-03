Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Amatucci, la pasada jornada. Cober
UD Las Palmas

UD Las Palmas - Cádiz: horario y dónde ver el partido de la Liga Hypermotion en directo

Fútbol ·

Los grancanarios reciben este domingo en casa al colíder de la Segunda División

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:44

La UD Las Palmas recibirá este domingo 5 de octubre al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos, que llegarán a la cita tras caer en casa por la mínima ante el Almería, buscarán resarcirse. Así pues, la UD Las Palmas medirá fuerzas en la jornada 8 ante el Cádiz.

El partido será este domingo a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria y se podrá ver en LaLiga Hypermotion TV a través de diferentes plataformas como Movistar y Orange.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

