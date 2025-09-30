«Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, abordó este martes en Onda Cero Canarias la posibilidad de que las obras de remodelación del Estadio de Gran Canaria obliguen a la UD a jugar en algún momento en otra instalación. «Es posible cuando haya que elevar la cubierta la UD deba irse a otro estadio o parcelar el estadio», comentó.

Romero abordó ese asunto todavía como categoría de hipótesis. La piqueta todavía no ha comenzado a trabajar en Siete Palmas y pide cautela durante los trabajos, a la vez que paciencia a la masa social de Las Palmas. «Estaríamos haciéndole un flaco favor a la ciudadanía si tenemos que decirle que vamos a invertir, como en el caso de Zaragoza, 27 millones de euros para hacer un estadio temporal y después quitarlo. Puede haber otras alternativas como rehabilitar el estadio Municipal de San Fernando, porque hay que llegar al mínimo de 8.000 espectadores. A lo mejor no tenemos que llegar a esta situación pero a lo mejor sí. Pero estamos hablando de la temporada 28/29 y solo cuando se vaya a levantar la cubierta», expuso.

Reacomodar la Naciente

El consejero de Deportes del gobierno insular señaló que ya el proceso de reconstrucción del estadio es imparable y que el calendario de intervención ya es palpable: «Este martes se ha firmado la adjudicación definitiva de la obra. En noviembre o diciembre se empezará a demoler el edificio este del Estadio y uno de los cilindros y mandamos el mensaje de que estamos en marcha. Creo que las obras podrán comenzar durante el primer semestre. Estamos en tiempo para que, como límite, en junio del 2029 el Gran Canaria esté concluido», expuso.

Al respecto de los plazos del proceso, Romero apunta que «la primera fase de los trabajos se realizará en los bajos de Tribuna. Para preparar todas las zonas comunes, como los vestuarios. Todo el cableado y las comunicaciones, que es una fase que no va a afectar a la UD. El siguiente paso será iniciar por Naciente, que es una grada que se va a crear por delante de las existentes. Eso estará más claro cuando nos presenten el proyecto el 7 de octubre. Los aficionados se tendrán que ir reubicando en diferentes zonas. La Naciente es poco problemática porque son apenas 1.000 butacas».