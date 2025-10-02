El catalán no ha entrenado aún, el maño podría forzar y las alternativas se dibujan sobre Cristian, aún por consolidar en la pizarra de Luis García, o Viti a pierna cambiada

El dilema de la UD Las Palmas en el flanco izquierdo: Marmol y Clemente son duda ante el Cádiz

Todo apunta a que Mármol -en el centro junto a Clemente- no llega para el choque del domingo, si bien el aragonés podría apurar tras entrenar en la última sesión.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 20:44 Comenta Compartir

En plenas vísperas del choque ante el Cádiz, parte de los arabescos en la pizarra de Luis García se canalizan en su flanco izquierdo. Sobre todo ante las dudas de Mika Mármol y Enrique Clemente, ambos con problemas físicos.

De hecho, el catalán no ha entrenado aún con el equipo y todo apunta a que no llega al encuentro frente al conjunto gaditano. Por su parte, el aragonés ya ha tomado contacto con el césped y podría forzar, aunque el cuerpo técnico mantiene sus reservas. Con esa panorámica, el técnico amarillo podría contemplar la opción de Cristian Gutiérrez para esa costado, aunque el marbellí aún está por consolidarse en los esquemas del estratega ovetense. La otra posibilidad que baraja García Fernández es alinear a Viti Rozada a pierna cambiada, si bien el asturiano acaba de salir recientemente de su lesión -esguince en la rodilla izquierda- y apenas ha tenido sus primeros minutos ante el Almería la semana pasada.

En cualquier caso, la más que probable ausencia de Mármol, por su polifuncionalidad en el libreto amarillo, y las reservas sobre Enrique Clemente -quien sorprendió esta temporada con su gol maradoniano ante el Córdoba- suponen un contratiempo más que importante para el equipo, que necesita mejorar sus prestaciones como local -4 puntos en casa por los 7 cosechados a domicilio-.

En el caso de Mármol, y a pesar de no jugar el pasado choque ante el equipo andaluz, continúa siendo uno de los jugadores con mejor valoración de la Segunda División, el tercero de la plantilla en minutos (540) y titularidades (6) y segundo en pases realizados (467).

Asimismo, Clemente pasó de contemplarse su marcha o cesión, a principios de temporada, a consolidarse como uno de los grandes activos del actual proyecto amarillo, siendo titular en los cinco encuentros que ha disputado en la presente campaña.

En la parcela ofensiva también maneja Luis García sus particulares dudas, ante la ausencia de Milos Lukovic. Con una sanción de dos partidos por el salivazo ante el Almería, queda ver quien asumirá los galones en vanguardia en un equipo que ha demostrado hasta la fecha poca pólvora -7 goles en 7 partidos-.

Jesé Rodríguez es el que acumula más papeletas para ese rol, después de haber entrado en dinámica en los últimos encuentros -3 partidos desde la suplencia y 39 minutos acumulados-.

La otra posibilidad es alinear como ariete a Ale García -máximo goleador con 3 dianas-, aunque sería modificar sensiblemente la ecuación. En caso de que el canterano continúe como extremo izquierdo, también podría dar minutos a Marc Cardona o la opción que sigue siendo toda una incógnita: el hasta ahora inédito Jaime Mata. El único, junto con Arvelo y Adrián Suárez, que no han disfrutado de minutos aún.