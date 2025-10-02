Barcia: «La UD Las Palmas es un equipo con mucho potencial; seguro que vamos a ir a más en esta liga»

El defensa central de la UD Las Palmas, Sergio Barcia, pasó por los micrófonos de UD Radio para analizar la actualidad del conjunto amarillo, y afirmó nuevamente su deseo de que la entidad «ejerza la opción» de contratarlo para continuar en la isla. Cabe recordar que el jugador gallego se encuentra en calidad de cedido por el Legia Varsovia, circunstancia que recordó el propio futbolista: «Estoy muy a gusto aquí y ojalá se dé la opción de continuar en la isla».

«Yo veo mucho potencial en este equipo, muchísimo», agregó. «Somos un equipo que, seguro, irá de menos a más. Ya estamos dando motivos para que se vea eso», explicó el zaguero.

Como curiosidad, Barcia señaló que su parejanació en Puerto del Rosario: «Sus padres son gallegos pero trabajaron en Fuerteventura. De hecho hay familia suya que vive en la actualidad en Corralejo. Los veranos veníamos a la isla a visitarlos y me decían: '¿te imaginas acabar en la UD?'. Pues mira, pasó el tiempo y aquí estoy», recordó.

«Evidentemente, cuando supe que había la opción de ir a Las Palmas, para mí fue tremendo. Estuvimos con esa posibilidad dos años, ya desde que estaba en el Mirandés, pero entonces no se pudo dar.

Barcia reconoció que en Varsovia «no me adapté del todo. Aquí estoy muy contento en el club y feliz en la isla. No puedo decir nada malo de mi estancia aquí desde que llegué».

«Este equipo tiene un modelo de juego de querer tener el balón y es algo que me viene muy bien. Además, puedo aportar también esa agresividad y contundencia defensiva que siempre se necesita», concluyó.