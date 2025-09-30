Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Amatucci, la pasada jornada. Cober

Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas - Cádiz

Fútbol ·

Los grancanarios reciben este domingo en casa al colíder de la Segunda División

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:34

La UD Las Palmas recibirá este domingo 5 de octubre al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos, que llegarán a la cita tras caer en casa por la mínima ante el Almería, buscarán resarcirse. Así pues, la UD Las Palmas medirá fuerzas en la jornada 8 ante el Cádiz.

El partido será este domingo a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria y se podrá ver en LaLiga Hypermotion TV a través de diferentes plataformas como Movistar y Orange.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

