Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas - Cádiz
Fútbol ·Los grancanarios reciben este domingo en casa al colíder de la Segunda División
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025, 11:34
La UD Las Palmas recibirá este domingo 5 de octubre al Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos, que llegarán a la cita tras caer en casa por la mínima ante el Almería, buscarán resarcirse. Así pues, la UD Las Palmas medirá fuerzas en la jornada 8 ante el Cádiz.
El partido será este domingo a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria y se podrá ver en LaLiga Hypermotion TV a través de diferentes plataformas como Movistar y Orange.
Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.
