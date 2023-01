La hora de hacer valer el cartel del mejor equipo a domicilio

El tropiezo frente al Racing, mazazo inesperado en el Gran Canaria, obliga a tener cintura para reaccionar de forma inmediata. No puede Las Palmas ni siquiera titubear o lamentarse de los errores pasados. Hay que echar la vista al frente. A lo próximo. Que no es otra cosa que visitar al colista Ibiza. Hundido en la tabla clasificatoria, con la soga al cuello y las urgencias de empezar a sumar de tres antes de que sus rivales pongan todavía más tierra de por medio por la salvación.

Para ello debe hacer valer su cartel como mejor visitante de toda la categoría de plata. En el momento decisivo, cuando los inmediatos contrincantes y rivales aprietan el pie en el acelerador del ascenso. Tiene Las Palmas que responder y disipar dudas. El Ibiza, además, invita a ser la víctima perfecta. Los baleares, que además llegarán también tras perder (1-0) contra el Eibar.

Es mejor visitante que local la Unión Deportiva hasta el momento. Con 20 puntos conquistados fuera del Gran Canaria, mientras que en el recinto de Siete Palmas acumula 19. Tan solo el Levante, con 18, se acerca a esos parámetros cuando le toca ponerse la segunda equipación y medir fuerzas como foráneo.

El Ibiza, por su parte, intentará revertir su drástica situación con un triunfo que cambie la moral presente en el vestuario celeste. De los 16 puntos que solo atesora en la tabla clasificatoria, donde acontecen en la cola, 12 los logró en Can Misses. Tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Unos números que, de momento y teniendo en cuenta que cuando les toca coger el avión, ya que a domicilio solo cuentan con otros cuatro puntos, no les vale para competir por la permanencia.

El precedente de la primera vuelta en Gran Canaria tampoco invita al optimismo, pues Las Palmas no fue capaz de hacerle un gol a Fuzato, meta que ahora intentará nuevamente dejar su portería a cero y desquiciar a los pupilos de García Pimienta. 0-0 acabó el choque en el recinto de Siete Palmas pese a ser muy superior la Unión Deportiva.

Eso sí, recuperará para la causa el entrenador catalán a Eric Curbelo y Nuke Mfulu, dos de los pesos pesados de sus alineaciones. Salvo sorpresa irán directamente al once inicial por sus méritos y buen hacer. También se presupone que Jonathan Viera y Sandro Ramírez vistan traje de gala y no peto de suplentes. Hay que mover fichar para obtener resultados. No hay más.